Определена самая популярная болезнь офисных работников

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Оказывается, офисные работники чаще всего сталкиваются с верхним перекрестным синдромом, который сопровождается ухудшением осанки.

ОМедики установили, что люди, которым часто приходится сидеть в офисе в одном и том же положении тела, очень часто становятся хозяевами верхнего перекрестного синдрома. Его можно распознать по особому мышечному дисбалансу, информирует enovosty.com/news.

Отличительной чертой данного симптома становятся округленные плечи и наклоненная вперед голова. Чтобы узнать, не являетесь ли вы владельцем данного заболевания, попросите кого-нибудь вас сфотографировать в профиль. Необходимо обратить внимание, на одной ли линии располагаются центр плечевого сустава и центр уха. Если же ваша голова смещается вперед, можно заподозрить неприятный синдром.

Верхний перекрестный синдром возникает из-за того, что офисный работник много времени проводит с вытянутой вперед головой. Мышцы легко растягиваются и принимают нефизиологическую форму. В будущем, данный синдром может сопровождаться болями между лопаток, в шее и в голове.

Для того, чтобы не стать владельцем перекрестного синдрома необходимо следить за своим наклоном головы во время работы за компьютером. Также не лишними будут перерывы каждые 15 минут. Особое внимание необходимо уделять шее, плечам и верхней части спины. Следует подобрать оптимальные упражнения для этих частей тела.

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