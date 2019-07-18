Названы популярные ягоды, в которых могут накапливаться радионуклиды

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Лето – пора богатая разнообразными продуктами растительного происхождения, которые содержат множество витаминов. Среди них – ягоды, которые содержат немного калорий, но при этом очень питательны, полезные, позитивно влияют на метаболизм и повышают иммунитет.

Однако иногда ягоды могут быть и опасными, ведь они, как и грибы способны накапливать в себе токсичные микроэлементы, если выращены в неблагоприятной среде, информирует enovosty.com/news.

Врачи отмечают, что польза ягод может быть нивелирована присутствием радионуклидов, особенно распространенный цезий-137. Иногда наличие этого элемента в организме может привести даже к летальному исходу.

Так, ученые назвали ягоды, которые легче других способны накапливать в себе этот тяжелый металл. Это такие ягоды, как: черника, малина, брусника, ежевика, земляника, клюква.

Чтобы не подвергать себя и своих близких опасности, необходимо избегать покупок этих ягод в непроверенных местах.

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