Назвали продукты, которые защитят от кори

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Сейчас наблюдается тенденция массового отказа от вакцинации против кори. Неудивительно, что так много случаев заражения.

Ученые говорят, что некоторые продукты питания могут помощь от нее защититься, информирует enovosty.com/news.

Достаточно употреблять следующие продукты:

Миндальные орехи улучшают работу иммунной системы. А вот чеснок содержит вещество под названием аллицин, который может защитить от инфекций.

Также специалисты советуют добавлять в дневной рацион брокколли, которая богата витаминами А,С и Е.

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Кроме, этих витаминов организму необходим и витамин С, который содержится в цитрусовых. Рекомендуют употреблять и шпинат, который насыщает организм витамином А. Именно дефицит этого витамина делает организм уязвимым перед корью.