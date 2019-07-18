Назвали группу крови, носители которой могут не бояться рака

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Шведские ученые провели масштабное исследование, в ходе которого выяснили, какая группа крови делает человека уязвимой перед онкологией, а какой не страшна эта болезнь.

Отметим, что исследование длилось на протяжении 25 лет. Эксперты изучали медицинские карты пациентов, сопоставляя группу крови с поставленным диагнозом, информирует enovosty.com/news.

Ученые доказали, что обладатели второй группы крови попадают чаще всего в зону риска. А вот обладателем первой группы крови повезло больше, так как у них реже диагностировали онкологию.

Но эксперты успокаивают, что правильное питание и активный образ жизни у носителей второй группы может нивелировать риск развития рака. В тоже время, если люди с первой группой крови будут курить и употреблять много спиртных напитков, а также есть вредные продукты, они автоматически попадают в группу риска.

Ученые хотят дальше заниматься изучением этого вопроса.

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