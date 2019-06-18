Ученые рассказали, почему нельзя пить холодную водку

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Большинству людей тяжело представить праздничное застолье без водки. И очень часто перед подачей ее на стол, содержимое помещают в холодильник или морозильную камеру. Но специалисты рекомендуют такое не практиковать.

Ученые отмечают, что для человека комфортная температура 36,6, тогда его желудок прекрасно справляется с перевариванием пищи. Но, эксперты подчеркивают, что выпивая рюмку холодной водки, а затем закусывая — пища не переваривается, так как слизистая желудка охлаждается. Это объясняет тот факт, почему во время застолья человек постоянно переедает, информирует enovosty.com/news.

Добавим, что употребление холодной водки сдвигает порог опьянения. Так как прохладная она пьется очень легко, а затем в один момент человек теряет контроль над собой. Опьянение приходит не постепенно, а резко, что может спровоцировать не самые приятные последствия.