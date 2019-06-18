У смартфонозависимых людей на черепе появляется новая анатомическая структура, — ученые

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На затылочном выступе у людей, которые много времени проводят со своими смартфонами, появляется новый отросток. Костные шипы, по словам ученых, чаще всего встречаются у людей в возрасте от 18 до 30 лет.

На черепах тех, кто проводит большую часть дня со смартфоном, на затылочном выступе растет костный шип. Об этом сообщают ученые из австралийского университета University of the Sunshine Coast, информирует enovosty.com/news.

Они установили, что такие отростки чаще всего встречаются у 18-30-лентих людей. Было также замечено, что количество шипов увеличилось за последнее десятилетие.

Чтобы доказать связь между смартфонозависимостью и появлением отростков на черепе, специалисты обследовали головы людей в возрасте от 18 до 86 лет.

В итоге было установлено, что из-за частого контакта со смартфоном появляется дополнительная нагрузка на мышцу, соединяющую шею и затылок. В результате этого напряжения на черепе возникают новые выросты. Благодаря подобным шипам происходит расширение площади прикрепления мышц. Это, в свою очередь, способствует большей плотности и силе.

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Сейчас наружный затылочный выступ в среднестатистического человека достигает в длину 2,6 см. Австралийские ученые считают, что смартфон в будущем может стать одним из признаков человеческого вида, изменяющего его анатомию.