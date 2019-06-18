Медики назвали опасный для жизни ранний признак
Кардиологи из США выяснили, какой ранний признак может свидетельствовать о сердечной недостаточности.
Специалисты решили провести исследование, в котором принимали участие более 2 тыс. девушек и парней. Ученые решили выбрать молодое поколение, так как отклонения или зарождения заболевания в раннем возрасте, как правило проходят без симптомов. Добавим, что за трансформацией организма добровольцев ученые наблюдали более 25 лет, информирует enovosty.com/news.
Эксперты выяснили, что высокий уровень кальция в крови свидетельствует о возможной сердечной недостаточности. Оказывается, кальций становится причиной увеличения желудочков. Другими словами, сердце использовала больше усилий для перекачки крови.
Увеличение в размерах варьировалось в пределах 8-12 % от нормального объема. Кардиологи рекомендуют следить за уровнем кальция в организме, вести здоровый образ жизни, правильно питаться и много двигаться.