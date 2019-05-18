Ульяна Супрун рассказала о пользе и вреде клубники

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Ульяна Супрун развенчала некоторые мифы, связанные с употреблением клубники.

И.о. министра здравоохранения на своей странице в Facebook сообщила, что многим детям испортили детство запретом на употребление клубники. «От нее сыпет», — слышали многие малыши. Поэтому Супрун решила рассказать о пользе и вреде этих летних ягод, информирует enovosty.com/news.

Оказывается, в клубнике очень много витаминов, антиоксидантов и микроэлементов. Было установлено, что восемь ягод приравниваются к целому апельсину. Ягода богата витамином К и фолиевой кислотой, калием, магнием и гликозидами. Клубничная диета уменьшает риск появления сердечно-сосудистых заболеваний и даже рака.

Минус в том, что иногда клубника может провоцировать аллергию. Супрун считает, что не следует беременным и молодым мамам отказываться от сладкой ягоды, если у них нет аллергии. Также, по мнению и.о. министра здравоохранения переносить контакт детей с клубникой до 3 лет нецелесообразно, ведь раннее взаимодействие с пищей уменьшает риск возникновения аллергии.

Стоит также помнить, что в ягодах могут жить паразиты и даже источник гепатита А. Чтобы обезопасить себя, следует всегда тщательно мыть их перед употреблением.

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