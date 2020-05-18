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Какая смертность от COVID-19 в сравнении с другими заболеваниями, — статистика

Главная » Последние новости » Здоровье » Какая смертность от COVID-19 в сравнении с другими заболеваниями, - статистика
 
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В то время как пандемия COVID-19 не думает затихать, СМИ продолжают сводить статистику в полную силу.

Однако без системы отсчета такие цифры, как число погибших, может быть трудно интерпретировать. Например, смертность, обусловленная этим вирусом, часто измеряется тысячами людей в день во всем мире, но мало или много это число по сравнению с типичными причинами смерти?

На этом графике используются данные для представления общего количества ежедневных смертей в мире. В нем также указано, сколько людей умирает каждый день от конкретных причин, информирует enovosty.com/news.

Какая смертность от COVID-19 в сравнении с другими заболеваниями, — статистика

Смертность в мире по причинам

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Согласно последним всесторонним исследованиям, опубликованным в 2017 году, в мире умирает около 150 000 человек в день. Какие заболевания являются самыми смертоносными и сколько жизней они забирают в день?

Вот как много людей умирает каждый день в среднем, отсортировано по причине:

Какая смертность от COVID-19 в сравнении с другими заболеваниями, — статистика

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Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти. Однако их число не отражается ни в нашем восприятии смерти, ни в средствах массовой информации.

В то время как число смертей от ВИЧ / СПИДа достигло пика в 2004 году, это заболевание все еще затрагивает многих людей сегодня. Болезнь вызывает в среднем более 2600 смертей каждый день.

Терроризм и стихийные бедствия являются причиной относительно небольшого числа смертей. Тем не менее, эти цифры могут варьироваться изо дня в день — и из года в год — в зависимости от серьезности каждого отдельного случая.

На национальном уровне эти статистические данные отличаются друг от друга. Ниже приведены общие показатели смертности от всех причин в отдельных странах на основе данных за 2017 год.

Какая смертность от COVID-19 в сравнении с другими заболеваниями, — статистика

В Китае и Индии общее число смертей составляет более 25 000 человек в день из-за их большой численности населения.

Какова перспектива?

Хотя эти цифры помогают обеспечить некоторый контекст для глобального масштаба смертности от COVID-19, они не предлагают прямого сравнения.

Дело в том, что многие из вышеупомянутых показателей смертности основаны на гораздо больших и согласованных размерах выборки данных. С другой стороны, с тех пор, как ВОЗ объявила COVID-19 пандемией 11 марта 2020 года, число подтвержденных ежедневных смертей в широком диапазоне колебалось от 272 до 10520 в день, и пока неизвестно, что может произойти в будущем.

Помимо этого различия, данные о подтвержденных смертях от COVID-19 имеют и другие нюансы. Например, показатели тестирования на вирус могут различаться в разных юрисдикциях, и между правительствами даже возникали разногласия по поводу того, как смертность вообще должна быть подсчитана. Это делает получение точной картины удивительно сложным.

Хотя невозможно узнать истинное число погибших от COVID-19, очевидно, что в некоторых странах смертность в дневное время достигала 50% или выше, чем историческое среднее значение за другие периоды времени:

Какая смертность от COVID-19 в сравнении с другими заболеваниями, — статистика

Время и дальнейший анализ потребуются для определения более точного количества смертей COVID-19.

Источник: Weforum


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 85

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