Всплеск числа зараженных на коронавирус до 20 тыс — повод для экстренного заседания СНБО, — Верещук (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Здоровье » Всплеск числа зараженных на коронавирус до 20 тыс - повод для экстренного заседания СНБО, - Верещук (ВИДЕО) Всплеск числа зараженных на коронавирус до 20 тыс - повод для экстренного заседания СНБО, - Верещук (ВИДЕО)

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При достижении уровня в 20 тыс. инфицированных в сутки на кононавирусную инфекцию в Украине необходимо созывать экстренное заседание СНБО и принимать решения по стабилизации ситуации, заявила народный депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещук, комментируя сложившуюся ситуацию с заболеваемостью на COVID-19 в Украине.

Верещук полностью поддерживает введение локадауна во многих городах Украины, включая Киев, учитывая сложную ситуацию в медицинской сфере и практически полную заполненность больниц в некоторых регионах страны, информирует собкор Экономических новостей в ВР Украины.

На вопрос журналистов относительно правомерности введения жёсткого карантина мэром Киева Кличко всего за два дня до введения ограничительных мер, Верещук отметила, что «введение жёсткого карантина отныне прерогатива местных властей, поскольку в Украине проведена реформа децентрализации и все важные вопросы, в том числе и введение локдауна решается местными органными власти самостоятельно».

«Правительство на своём заседании разрешило принимать такого рода решения самостоятельно. У нас децентрализация. Мэры, которые были избраны и взяли на себя ответственность, понимают, что они делают. Это касается как профилактики, так и предупреждения распространения коронавирусной инфекции», — отметила Верещук.

Вместе с тем, норма о предупреждении об ужесточении карантина за неделю действует только для правительства.

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Нардеп также отметила, что несмотря на локдаун в Киеве, депутаты Верховной Рады планируют работать в обычном режиме, и никаких изменений с поправкой на эпидемическую ситуацию для них не предусмотрено.

Однако Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сегодня уже обратился в регламентный комитет с поручением срочно провести заседание парламента, чтобы рассмотреть вопрос об изменении календарного плана сессии в связи с ужесточением карантина в Киеве.

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Напомним, 17 ноября 2020 года Верховная Рада приняла постановление, обязывающее правительство предупреждать об усилении карантина за неделю до введения ограничений.