Виталий Кличко: Мы не знаем, сколько среди нас инфицированных коронавирусом (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Здоровье » Виталий Кличко: Мы не знаем, сколько среди нас инфицированных коронавирусом (ВИДЕО) Виталий Кличко: Мы не знаем, сколько среди нас инфицированных коронавирусом (ВИДЕО)

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Мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям столицы и попросил оставаться дома, поскольку сейчас никто точно не знает истинного количества тех, кто уже инфицирован коронавирусом в Киеве.

Комментируя сегодняшний коллапс с наземным транспортом в Киеве мэр отметил, что наземный транспорт призван обеспечить транспортировку, прежде всего, тех граждан, кто даже в период карантина вынужден работать. Речь о медиках, продавцах продуктовых магазинов, провизоров аптек, служащих банковских отделений, а также рабочих предприятий, которые обеспечивают поддержание работы и жизнедеятельности города в целом. , информирует enovosty.com/news.

По мнению Кличко, мотивация тех руководителей компаний, которые вынуждают своих сотрудников ежедневно приезжать в офис угрожая увольнением, при этом подвергая опасности инфицирования не только себя, но и окружающих, свидетельствует о безответственности таких руководителей.

Кличко призвал всех быть ответственными и без лишней надобности не выходить из дому, поскольку, как он полагает, опыт Италии показывает, легкомысленное отношение к проблеме способно не только создать коллапс системы здравоохранения, но и быть причиной многих смертей.

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«Если жестко не придерживаться карантинных мер, никакие превентивные меры в виде закрытия метро, ситуацию, увы, не спасут», — убежден мэр Киева.