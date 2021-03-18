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Пропаганда вакцинации через топ-чиновников и селебрити неэффективна из-за недоверия к ним, — Железняк (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Здоровье » Пропаганда вакцинации через топ-чиновников и селебрити неэффективна из-за недоверия к ним, - Железняк (ВИДЕО)
 
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Политиков не любят, политикам не верят, поэтому для популяризации вакцинации в стране необходимо прививать людей, уровень доверия и авторитет которых достаточно высок, например, семейных врачей, заявил глава фракции «Голос» Ярослав Железняк, комментируя крайне низкие темпы вакцинации в Украине и нежелание граждан делать прививки препаратом CoviShield.

Железняк убеждён, что низкие темпы вакцинации в Украине — это свидетельство низкой просветительской работы со стороны МОЗ, а факты утилизации остатков вакцины, яркий пример плохо проработанной логистики, информирует собкор Экономических новостей в ВР Украины.

Железняк отметил, что для популяризации вакцинации необходимо изменить алгоритм и приоритетность вакцинации, отказавшись от публичной демонстраций вакцинации политиков и селебрити, предложив вакцину семейным врачам, которые находятся в зоне повышенного риска и которым доверяют пациенты.

«Я не очень верю, что топ-чиновники являются большим авторитетом для людей. Политикам не верят, их не любят в этой стране. И многие люди, которые смотрят на такую публичную вакцинацию, считают это таким себе сюром, не веря в то, что вводят действительно CoviShield», сообщил Железняк.

Он также прокомментировал заявление МОЗ об отсрочке введения второй дозы CoviShield сроком на три месяца, при то что ранее звучали неоднократные заявления руководства МОЗ о том, что однократное введение препарата не дает полной защиты от вируса. Железняк не дал однозначного ответа на этот вопрос, сославшись на свою некомпетентность в этом вопросе, а также порекомендовал прислушиваться к оценкам специалистов, а также анализировать аналогичный опыт других стран.

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Напомним, за прошедшие сутки 17 марта 2021 года, в Украине привито против COVID-19 — 9832 человека, из них получили 1 дозу — 81 754 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 1 человек.

81 755 человек привито от начала прививочной кампании.

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Вакцинация проводилось 193 мобильными бригадами по иммунизации.

На 17 марта 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 282 260 человек.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
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