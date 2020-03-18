Пентагон передаст 5 миллионов защитных масок из своих запасов для борьбы с коронавирусом

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Министр обороны заявил во вторник, что министерство обороны готовится предоставить до 5 миллионов респираторных масок N95 для борьбы с коронавирусом.

Во вторник руководство Пентагона заявило, что для поддержки текущих внутренних усилий по борьбе с распространением коронавируса американские военные предоставят миллионы масок., информирует enovosty.com/news.

«Министерство обороны предоставит в распоряжение здравоохранения и социальных служб до 5 миллионов респираторных масок N95 и других средств индивидуальной защиты из наших собственных стратегических резервов», — сказал министр обороны Марк Эспер.

«Первый 1 миллион масок будут доступны немедленно», — добавил он.

«Пентагон предоставит 5 миллионов респираторных масок, чтобы помочь в реагировании на коронавирус во всей Америке. Эти критически важные вещи обеспечат безопасность наших медицинских работников при лечении пациентов», — сказал вице-президент Майк Пенс в Twitter.

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COVID-19 заразил более чем 5800 человек и убил почти 100 человек в США. Поскольку болезнь распространяется внутри страны, становится все труднее найти маски и другие защитные средства.

Дополнительные меры поддержки включают в себя предоставление 14 сертифицированных лабораторий по тестированию на коронавирус для тестирования персонала. «Мы надеемся, что это создаст избыточные возможности для гражданского населения», — сказал министр обороны Марк Эспер.

Он добавил, что Пентагон также рассматривает вопрос об активизации подразделений Национальной гвардии и резервов для оказания помощи государствам по мере необходимости. Национальная гвардия уже оказывает помощь в 22 штатах.

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Военные также готовят плавучие госпитали для возможного развертывания, чтобы помочь во время кризиса, сообщает The Wall Street Journal.

У ВМС США есть два плавучих госпиталя: USS Comfort в Норфолке, штат Вирджиния, и USS Mercy в Сан-Диего.

USS Comfort

USS Comfort проходит техническое обслуживание, а USS Mercy стоит в порту. Во вторник Эспер заявил журналистам, что министерство обороны уже отдало приказы ВМФ подготовить их к развертыванию.

Министр обороны объяснил, что военные активы США, такие как плавучие госпитали и полевые госпитали, предназначены для реагирования на травмы, а не для борьбы с инфекционными заболеваниями, поэтому эти активы, вероятно, будут использоваться для снятия нагрузки с гражданских медицинских учреждений в связи с травматологической помощью.

Эспер также сказал, что Инженерный корпус армии может быть предоставлен для помощи нуждающимся государствам, но предположил, что могут быть более эффективные варианты.

Он подчеркнул журналистам, что «если мы сможем значительно сократить распространение вируса в течение следующих 15 дней, мы вместе сможем помочь восстановить здоровье населения и экономику и ускорить возвращение к нашему обычному образу жизни».

Источник: Businessinsider