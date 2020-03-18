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МОЗ Украины озвучил официальную статистику по заболеваемости COVID-19 в Украине (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Здоровье » МОЗ Украины озвучил официальную статистику по заболеваемости COVID-19 в Украине (ВИДЕО)
 
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Пресс-секретарь МОЗ Украины Артём Дехтяренко на брифинге в среду сообщил официальную статистику относительно заболеваемости коронавирусом в Украине.

Так, по словам представителя МОЗ на утро среды официально COVID-19 диагностировании у 14 людей: десять случаев заражения в Черновецкой области, один из которых летальный, три случая в Киевской области и один летальный случай в Житомирской области. , информирует enovosty.com/news.

По словам Дехтяренко, все случаи заболевания подтверждены лабораторно, люди сейчас находятся под наблюдением медиков. Также проводится работа с теми гражданами, кто контактировал с больными на коронавирус.

Кроме того Дехтяренко сообщил и хорошую новость о том, что первый заболевших на COVID-19 выздоровел, симптоматика отсутсвует, человек чувствует себя хорошо, кроме того, первый тест на коронавирус показал отсутсвие болезни.

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По словам представителя МОЗ, если второй тест покажет отсутсвие вируса COVID-19, можно будет говорить о том, что в Украине официально есть первый случай выздоровления от коронавируса.


Экономические новости telegramАвтор: Елена Каденко
Посещений: 3214

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