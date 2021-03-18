Локальные локдауны на уровне городов — объективная необходимость, — Кравчук (ВИДЕО)

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Инициативы мэров по введению локальных локдаунов и строгих карантинных ограничений на уровне отдельных городов в Украине без политического популизма и саботажа, как это было в прошлом году во время выборов, объективны и целиком оправданы, заявила народный депутат от партии «Слуга народа» Евгения Кравчук, комментируя критическую ситуацию с пандемией в Украине.

Нардеп убеждена, что жесткие ограничительные меры своевременны и необходимы в нынешней ситуации, когда количество госпитализаций выросло за последние недели в несколько раз, информирует собкор Экономических новостей в ВР Украины.

Нардеп отметила, что сегодняшнее заявление мэра Киева Виталия Кличко об ужесточении карантина в столице с 20 марта — это необходимость и местные власти были готовы в ужесточению карантина ещё несколько дней назад.

Вместе с тем, нардеп упрекнула Министерство здравоохранения за крайне низкие темпы вакцинации, несмотря на то что достаточно большое количество украинцев готовы к вакцинации и ждут своей очереди, зарегестрировавшись в приложении «Дія».

Нардеп обратилась к руководству МОЗ, призвав его переходить ко второму этапу вакцинации населения.

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Вместе с тем Кравчук заверила, что в бюджете страны достаточно средств для решения локальных проблем связанных с пандемией, и что все средства используются по целевому назначению.

Напомним, по данным МОЗ, 18 марта 2021 года, в Украине было зарегистрировано 15 053 новых случая коронавирусной болезни.

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В частности, заболели 744 ребенка и 425 медработников.

Также, за прошедшие сутки: госпитализировано — 4376 человек; летальных случаев — 267; выздоровело — 6514 человека; протестировано за сутки — 118 780 (в том числе методом ПЦР — 53 039, методом ИФА — 21 782, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 43 959).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1092), Житомирской (1398), Львовской (1092), Одесской (997) и Хмельницкой (800) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

В Киеве вводится строгий карантин с 20 марта до 9 апреля, что будет запрещена:

— работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы),

— работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии),

— проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 м2 на 1 человека),

— проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других),

— присутствие зрителей на спортивных соревнованиях (последнее касается большого футбольного матча, который состоится в Киеве 18 марта),

— заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос,

— будут работать – при соблюдении строгих норм и без работы кафе – автозаправочные станции,

— парикмахерские, салоны красоты будут работать по предварительной записи. Так же и фитнес, и спортивные залы, но без групповых занятий,

— будут работать детские сады,

— школы после каникул вернутся к учебе – но дистанционно,

— все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу,

— частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы. Кроме предприятий критической инфраструктуры,

— общественный транспорт столицы будет работать в обычном режиме, но с соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима и с заполненностью мест для сидения на 50%.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал столичных жителей соблюдать ограничения, которые будут действовать в городе.