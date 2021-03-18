Локальные локдауны на уровне городов — объективная необходимость, — Кравчук (ВИДЕО)
Инициативы мэров по введению локальных локдаунов и строгих карантинных ограничений на уровне отдельных городов в Украине без политического популизма и саботажа, как это было в прошлом году во время выборов, объективны и целиком оправданы, заявила народный депутат от партии «Слуга народа» Евгения Кравчук, комментируя критическую ситуацию с пандемией в Украине.
Нардеп убеждена, что жесткие ограничительные меры своевременны и необходимы в нынешней ситуации, когда количество госпитализаций выросло за последние недели в несколько раз, информирует собкор Экономических новостей в ВР Украины.
Нардеп отметила, что сегодняшнее заявление мэра Киева Виталия Кличко об ужесточении карантина в столице с 20 марта — это необходимость и местные власти были готовы в ужесточению карантина ещё несколько дней назад.
Вместе с тем, нардеп упрекнула Министерство здравоохранения за крайне низкие темпы вакцинации, несмотря на то что достаточно большое количество украинцев готовы к вакцинации и ждут своей очереди, зарегестрировавшись в приложении «Дія».
Нардеп обратилась к руководству МОЗ, призвав его переходить ко второму этапу вакцинации населения.
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Вместе с тем Кравчук заверила, что в бюджете страны достаточно средств для решения локальных проблем связанных с пандемией, и что все средства используются по целевому назначению.
Напомним, по данным МОЗ, 18 марта 2021 года, в Украине было зарегистрировано 15 053 новых случая коронавирусной болезни.
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В частности, заболели 744 ребенка и 425 медработников.
Также, за прошедшие сутки: госпитализировано — 4376 человек; летальных случаев — 267; выздоровело — 6514 человека; протестировано за сутки — 118 780 (в том числе методом ПЦР — 53 039, методом ИФА — 21 782, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 43 959).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1092), Житомирской (1398), Львовской (1092), Одесской (997) и Хмельницкой (800) областях.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
В Киеве вводится строгий карантин с 20 марта до 9 апреля, что будет запрещена:
— работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы),
— работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии),
— проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 м2 на 1 человека),
— проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других),
— присутствие зрителей на спортивных соревнованиях (последнее касается большого футбольного матча, который состоится в Киеве 18 марта),
— заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос,
— будут работать – при соблюдении строгих норм и без работы кафе – автозаправочные станции,
— парикмахерские, салоны красоты будут работать по предварительной записи. Так же и фитнес, и спортивные залы, но без групповых занятий,
— будут работать детские сады,
— школы после каникул вернутся к учебе – но дистанционно,
— все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу,
— частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы. Кроме предприятий критической инфраструктуры,
— общественный транспорт столицы будет работать в обычном режиме, но с соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима и с заполненностью мест для сидения на 50%.
Мэр Киева Виталий Кличко призвал столичных жителей соблюдать ограничения, которые будут действовать в городе.