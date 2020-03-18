Коронавирус в Верховной Раде: нардеп Сергей Шахов подтвердил, что инфицирован COVID 19 (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Здоровье » Коронавирус в Верховной Раде: нардеп Сергей Шахов подтвердил, что инфицирован COVID 19 (ВИДЕО) Коронавирус в Верховной Раде: нардеп Сергей Шахов подтвердил, что инфицирован COVID 19 (ВИДЕО)

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Народный депутат от депутатской группы «Довіра» в Верховной Раде Украины подтвердил, что инфицирован на COVID 19.

«Я сегодня изолирован, занимаюсь дезинфекцией, с людьми не контактировал. Температура снизилась, чувствую себя нормально, надеюсь, будет все хорошо», — отметил депутат, информирует enovosty.com/news.

Шахов рассказал, что три дня назад у него повысилась температура. После осмотра, врачи провели тесты на наличие различных штамов гриппа, которые впоследствии не подтвердились. По словам Шахова, он сам настоял на проведении ему тестов на наличие коронавируса.

По словам депутата, сегодня позвонили из лаборатории и подтвердили у него наличие вируса COVID 19.

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Депутат недоумевает, почему вокруг него СМИ подняли панику и хайп. Чувствует он себя нормально и ни с кем не контактирует.

Кроме того, Шахов пообещал ежедневно выходить в эфир и рассказывать о своём самочувствии.

Шахов призвал украинцев не игнорировать симптомов недомогания и обязательно обращаться за медицинской помощью. В конце видеообращения нардеп отметил, что бояться болезни не стоит, поскольку, согласно мнению немецких ученых, 70% населения планеты переболеют на COVID 19.

Шахов убеждён, что это не страшная болезнь, а просто грипп, но все же призвал украинцев при первых симптомах недомогания вызывать врача.

Напомним, последний раз нардепа видели в Верховной Раде 6 марта, он общался в большим количеством народных депутатов.