РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Здоровье

18.01.2019 г.
19:30ТОП-5 распространенных ошибок личной гигиены
17.01.2019 г.
20:00Ученые назвали главный признак того, что смерть не за горами
19:30ТОП-5 продуктов, которые вредят интимной жизни
17:07Определены продукты, которые должны быть в рационе каждого мужчины
13:34ТОП-9 советов, как правильно пить воду
12:43Ученые рассказали, как можно быстрее забеременеть
12:31Ученые призывают людей вдвое сократить потребление красного мяса и сахара
Все здоровье

Аналитика

17.01.2019293

Итоги дня: Исторический документ Рады, рука справедливости Facebook и гордость Украины

Итоги дня: Исторический документ Рады, рука справедливости Facebook и гордость Украины
Рада приняла исторический документ и не поддержала отмену моратория на продажу земли, в президенты подался еще один кандидат, а в Украину возвращаются ...
16.01.2019355

Итоги дня: Укрепление гривны, риски для украинской экономики и санкции против "cолсберийских туристов"

Итоги дня: Укрепление гривны, риски для украинской экономики и санкции против cолсберийских туристов
В Нацбанке пояснили, почему укрепилась гривна и рассказали о трех главных рисках для экономики страны, ЕС согласовал санкции для 4 офицеров ГРУ РФ, а ...
15.01.2019880

Итоги дня: Новый мощный союзник Украины и первый успешный биоэксперимент на Луне

Итоги дня: Новый мощный союзник Украины и первый успешный биоэксперимент на Луне
Председательствующая в Евросоюзе Румыния стала на сторону Украины, украинских моряков оставили под стражей, а на «темной стороне» Луны пророс хлопок, ...

Последние новости

18.01.2019 г.
19:30 Археологи нашли следы легендарной древней панацеи
19:30 ТОП-5 распространенных ошибок личной гигиены
18:48 Ученые нашли легендарную Атлантиду
18:11 Стало известно, как работает система контроля качества дорог
17:30 Эксперт объяснил пользу закона о пошлине на металлолом
17:25 Назвали методы, помогающие человеку добиться успеха
17:20 Митрополит Епифаний сделал важное заявление
17:00 Война с РФ: в Украине рассказали о подготовке к худшему
16:38 Визит Путина в Белград: балканский вызов,- The Times
16:18 Венгрия построит скоростную дорогу через ЧОП
15:55 «Волчья стая»: как Украина будет воевать на море
15:50 Проход через Керченский пролив уже открыт,- МИД Германии
15:35 Поставки оружия из США: Украина продолжает вести переговоры
15:22 Официальное выдвижение Тимошенко в президенты состоится в день Соборности
15:15 Лукашенко не против «объединения с Россией»
15:00 Назвали виновников высокой инфляции в Украине
14:40 Эксперт спрогнозировал действия "банды Гундяева" после Томоса
14:20 На границе с Украиной Путин разместил ядерное оружие, - Fox News (ФОТО)
13:36 Хозяин гаража продал граффити Бэнкси более чем за 100 тысяч фунтов (ФОТО)
13:29 Мураев жестко потроллил бывших коллег
13:00 Польские зарплаты - возможно ли такое в Украине?
12:40 Монеты атакуют: Что будет с бумажными гривнами в Украине
12:37 В Кении появился сафари-тур по мотивам мультфильма «Король Лев»
12:12 Македонский парламент проигнорировал волю Кремля - Портников
12:00 Трамп или Путин? Кто первым потеряет власть?
11:59 В киевском метро произошла поломка поезда
11:38 Россия может остановить транзит газа через Украину уже с 1 января 2020 года
11:31 «Я не хочу никуда ехать». Видео задержания Насти Рыбки в Шереметьево
11:24 Двоих российских пилотов столкнувшихся Су-34 нашли живыми в море
10:27 Безработных украинцев будут спасать карьерные советники
10:00 Покушение на Путина как подготовка Балканского плацдарма для кремлевского “десанта”, - "Злой одессит"
09:51 Билл Гейтс, отстоявший очередь за бургерами, восхитил пользователей cоцсетей
09:25 В Киеве открыты пункты оказания бесплатной стоматологической помощи детям и взрослым (адреса)
08:36 Пионтковский рассказал о плане освобождения узников Кремля
08:26 Почему кофе станет новым биткоином?
08:00 ''Шатдаун'' усугубился: Трамп удивил новым решением
07:51 Банковская система Украины выздоровела: Новости Олега Пономаря
17.01.2019 г.
22:50 Давайте хоть на время забудем о политической и предвыборной суете: Океан Эльзы приглашает на большой благотворительный концерт
22:40 Стало известно, действительно ли смартфоны опасны для здоровья
22:00 Рядом с Солнечной системой обнаружена новая экзопланета
21:20 Подозреваемого в поджоге здания у Киево-Печерской лавры арестовали
20:40 Некоторые станции метро Киева обустроят для инвалидов
20:00 Ученые назвали главный признак того, что смерть не за горами
20:00 Дело зашло в сакральный тупик: Радзиховский рассказал о контрольном выстреле в голову Путина
19:30 ТОП-5 продуктов, которые вредят интимной жизни
18:13 Рынок нефти дрогнул от прогнозов ОПЕК, - СМИ
17:07 Определены продукты, которые должны быть в рационе каждого мужчины
17:03 "Смерть путинского мифа": Пионтковский нашел оправдание обвалу популярности Путина
16:50 Председатель ОБСЕ "в шоке" от ситуации на Донбассе
16:39 Потап и Настя Каменских подтвердили слухи о совместном уикенде (ФОТО)
16:36 Монетизация субсидий - это не способ заработать деньги, - политолог
16:17 Спасение доверчивых потребителей: Mastercard готовит важные перемены
16:02 Электроэнергия подорожала в два раза. Кого коснутся новые тарифы?
15:55 В аэропорту Борисполь таможенники изъяли 1600 живых щеглов
15:52 Американский журналист рассказал, как украинские киборги остановили Путина
15:48 Недвижимость в Киеве резко дорожает: Почему квадратные метры стали золотыми и что будет дальше?
15:33 Сумма растет: В Украине озвучили долг РФ за Крым
15:15 Биологи предсказали исчезновение кофе
15:06 "Он любит жизнь": Названы главные страхи Путина в случае масштабного наступления в Украине
15:01 США разрабатывает меры противодействия гиперзвуковому оружию РФ и Китая
Все новости »

ТОП-5 распространенных ошибок личной гигиены

Главная » Последние новости » Здоровье » ТОП-5 распространенных ошибок личной гигиены
 
Печать Отправить на почту

 

 

Практически каждого человека с детства приучают выполнять ежедневные ритуалы личной гигиены. Это умывание, чистка зубов, принятие душа утром и вечером, мытье головы и другие. За годы это становится привычкой, поэтому трудно представить, что человек что-то делает неправильно. Однако некоторые действия действительно являются ошибками, эксперты выделили наиболее распространенные из них.

Мытье головы каждый день, информирует enovosty.com/news.

При частом мытье волос, кожа головы становится сухой и раздражается, поэтому этой процедурой не стоит злоупотреблять. Так, если волосы тонкие, их рекомендуют мыть два раза в неделю, а густые или вьющиеся – единожды. Кроме того, существует мнение, что, чем чаще мыть голову, тем быстрее волосы становятся жирными.

Частое принятие душа

Если стоять под водой более 10-15 минут, то человек рискует смыть водой естественное увлажняющее кожное масло. Тогда кожа может страдать от пересыхания. Если необходимо принять душ чаще двух раз в день, например в жару или после занятий спортом, рекомендуется постараться сделать это быстро без использования мыла.

Читайте: ТОП-4 ошибки, которые нельзя допускать при приеме лекарств

Мокрая мочалка

После каждого мытья на мочалке остаются частицы грязи и клетки кожи и если ее не высушить, то микроорганизмы начнут размножаться в питательной для них среде. Поэтому после каждого принятия душа мочалку нужно тщательно высушить. Это же касается и мокрых полотенец.

Нанесение кондиционера на все волосы

Некоторые типы волос после использования кондиционера слишком быстро начинают выглядеть жирными и неухоженными. В таком случае, кондиционер рекомендуют наносить не на всю длину волос, а только на кончики. Еще один выход – наносить кондиционер на волосы перед использованием шампуня.

Заворачивание мокрых волос в полотенце

Некоторые люди после мытья головы любят завернуть волосы в полотенце и еще их потереть, чтобы быстрее высохли. При данном действии волосы спутываются и ломаются. Поэтому можно аккуратно их промокнуть полотенцем и дождаться естественного высыхания или воспользоваться феном.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 247

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы-2019: Еще один кандидат принёс в ЦИК документы
Выборы-2019: Facebook начал борьбу с политической рекламой кандидатов
Выборы-2019: Богомолец официально подалась в президенты (ФОТО)
Выборы-2019: Еще один кандидат принёс в ЦИК документыВыборы-2019: Facebook начал борьбу с политической рекламой кандидатовВыборы-2019: Богомолец официально подалась в президенты (ФОТО)
Все Выборы

Аналитика

Итоги дня: Исторический документ Рады, рука справедливости Facebook и гордость Украины
Итоги дня: Укрепление гривны, риски для украинской экономики и санкции против "cолсберийских туристов"
Итоги дня: Новый мощный союзник Украины и первый успешный биоэксперимент на Луне
Европа-2019: ультраправый психоз или неолиберальный застой?
Итоги дня: Жесткое давление Москвы на Варфоломея, тучи над «Северным потоком-2» и протестное настроение россиян
Итоги дня: Недооцененная гривна, обещания Гриценко и секс по-новому
Итоги дня: Удар по РФ от Японии, скандал с украинскими олигархами и угрозы Лукашенко
Итоги дня: Наказание за "Северный поток", стена Трампа и темп роста цен
Итоги дня: Новые деньги для Украины, жесткое предложение Климкина и новая область в ПЦУ
Уход янки из Земли Сирийской
Все статьи


Читайте также

ТОП-4 ошибки, которые нельзя допускать при приеме лекарств
 ТОП-3 ошибки, которые совершают водители во время прогрева авто зимой
ТОП-4 ошибки при борьбе с насморком
 Deutsche Bank по ошибке перевел $35 млрд
Составлен список ежедневных вредных для здоровья ошибок
 О самых распространенных женских ошибках в сексе
Методика Кабмина по определению стоимости отопления содержит серьезные ошибки - экономист
 Прозрели: в США поняли, что это Обама позволил Путину вести себя агрессивно - WSJ

Армия

Беспилотный летательный аппарат «Кажан-1»
Ракета управляемая противотанковая «Стугна»
Cамолет военно-транспортный Ан-70
Боевой дистанционно управляемый многофункциональный комплекс «Пиранья»
Вся армия    >>

Персоны

Роман
АБРАМОВИЧ
Ани
ЛОРАК
Александр
КВИТАШВИЛИ
Александр
КИХТЕНКО
Все персоны    >>

Публикации

Большая стирка с Александром Клименко, Максимом Слуцким и Артуром Золотаревским

Экономист: в этом году к выплатам «МХП» меньше всего претензий



Мнения
Как верующих УПЦ (МП) будут использовать на выборах?
Дмитрий Горевой

Как верующих УПЦ (МП) будут использовать на выборах?

УПЦ (МП) ведет активную дезинформационную кампанию. Сегодня я расскажу вам об одном из примеров такой кампании.
Новости компаний

Удовольствие для вас и вашего кошелька!

85 лет компании Бионорика: ценности «семейного концерна»

Стоимость и инструкция применения препарата Туринабол (Орал)

Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

 