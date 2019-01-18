ТОП-5 распространенных ошибок личной гигиены

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Практически каждого человека с детства приучают выполнять ежедневные ритуалы личной гигиены. Это умывание, чистка зубов, принятие душа утром и вечером, мытье головы и другие. За годы это становится привычкой, поэтому трудно представить, что человек что-то делает неправильно. Однако некоторые действия действительно являются ошибками, эксперты выделили наиболее распространенные из них.

Мытье головы каждый день, информирует enovosty.com/news.

При частом мытье волос, кожа головы становится сухой и раздражается, поэтому этой процедурой не стоит злоупотреблять. Так, если волосы тонкие, их рекомендуют мыть два раза в неделю, а густые или вьющиеся – единожды. Кроме того, существует мнение, что, чем чаще мыть голову, тем быстрее волосы становятся жирными.

Частое принятие душа

Если стоять под водой более 10-15 минут, то человек рискует смыть водой естественное увлажняющее кожное масло. Тогда кожа может страдать от пересыхания. Если необходимо принять душ чаще двух раз в день, например в жару или после занятий спортом, рекомендуется постараться сделать это быстро без использования мыла.

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Мокрая мочалка

После каждого мытья на мочалке остаются частицы грязи и клетки кожи и если ее не высушить, то микроорганизмы начнут размножаться в питательной для них среде. Поэтому после каждого принятия душа мочалку нужно тщательно высушить. Это же касается и мокрых полотенец.

Нанесение кондиционера на все волосы

Некоторые типы волос после использования кондиционера слишком быстро начинают выглядеть жирными и неухоженными. В таком случае, кондиционер рекомендуют наносить не на всю длину волос, а только на кончики. Еще один выход – наносить кондиционер на волосы перед использованием шампуня.

Заворачивание мокрых волос в полотенце

Некоторые люди после мытья головы любят завернуть волосы в полотенце и еще их потереть, чтобы быстрее высохли. При данном действии волосы спутываются и ломаются. Поэтому можно аккуратно их промокнуть полотенцем и дождаться естественного высыхания или воспользоваться феном.