Стало известно, как вылечить простуду за сутки

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Проехавшись в общественном транспорте можно наблюдать картину, что почти каждый пятый человек чихает, кашляет или с носа текут сопли. Зима — время, когда повышается заболеваемость простудой, ОРВИ или гриппом. Каждый из нас надеется, что может «пронесет».

Медики советуют, как только чувствуете недомогание, нужно принять срочные меры. Если сделаете это своевременно, то можете не запустить простуду, которая имеет способность перерасти в бронхит или еще более серьезное заболевание — воспаление легких, информирует enovosty.com/news.

Врачи рекомендуют во время болезни не находится в лежачем положении постоянно, нужно двигаться, чтобы не снижалась вентиляция легких, так как это чревато образованием застойных явлений.

Специалисты подчеркивают, что соблюдение питьевого режима важно, чтобы быстрее пойти на поправку. Пейте больше имбирного чая, чая с малиной. Также кладенцом витаминов являются фрукты, овощи, рыба и мясо. Ваше питание должно быть сбалансированным.

Если вы чувствуете боль в горле и першение пополоскайте глотку содой и солью. Можно также сделать раствор из шалфея и ромашки, а также растирание эфирным маслом пихты. Ее нужно нанести на виски, пазухи носа, горло и грудь тонким слоем. Это обеспечит согревающий эффект.

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Ранее писали, что Ульяна Супрун советует, чтобы избавиться от простуды, будет достаточно крепкого сна, здорового питания и обильного питья. Также она добавила, что нужно организму создать комфортные условия, чтобы он смог справиться с вирусом самостоятельно.