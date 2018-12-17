Назвали один из самых полезных фруктов

Главная » Последние новости » Здоровье » Назвали один из самых полезных фруктов Назвали один из самых полезных фруктов

Закрыть Отправить

Медики заявляют, чтобы быть здоровым нужно есть яблоки. Именно этот фрукт — самый полезный.

Ученые подчеркивают, что яблоки действуют как антиоксидант. В них содержатся большое количество полифенолов, информирует enovosty.com/news.

Специалисты рекомендуют есть яблоки людям, которые страдают астмой и имеют болезнь Альцгеймера. Диетологи советуют людям, которые хотят избавится от лишних килограмм или удержать вес на том же месте добавить в свой рацион этот полезный фрукт.

Яблоки содержат много витаминов, которые укрепляют кости. Если у вас проблемы с пищеварительным трактом, то в яблоках есть нерастворимая клетчатка, которая ускоряет процесс переваривание пищи, а также есть и другой вид клетчатки — растворимая, она не дает возможности скапливаться холестерину в слизистой сосудов.

Но медики добавляют, что чрезмерное употребления яблок может попортить зубную эмаль, а если есть их на ночь, то ваш вес может резко пойти вверх.

Читайте: Назван фрукт «номер один»

Ранее сообщали, что ученые провели исследование и выяснили, что ежедневное употребление одного апельсина улучшает общие состояния кожи, нормализует артериальное давление и успокаивает нервную систему. Также эти фрукты избавляют от лишнего веса, так как богаты пищевыми волокнами и малокалорийные.