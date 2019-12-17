Британский ученый определил самые опасные алкогольные напитки
Ученый Хал Сосабовски считает, что самым опасным алкоголем на планете является портвейн и херес. Эти напитки очень быстро всасываются и содержат много этанола.
Британский исследователь Хал Сосабовски из Брайтонского университета назвал херес и портвейн самыми опасными алкогольными напитками. Их вред связан с быстротой всасывания в желудочно-кишечный тракт и кровеносную систему, а также с высоким содержанием спирта (приблизительно 20%). Своими выводами ученый поделился с изданием Daily Mail, информирует enovosty.com/news.
На третьем месте по опасности оказались виски и подобные крепкие напитки. Такой алкоголь, по словам Сосабовски, очень быстро провоцирует сильное опьянение. А из-за высокого уровня содержания этанола они медленнее всасываются в кровеносную систему, подавляя микрофлору желудочно-кишечного тракта.
Помимо этого, ученый призывает не злоупотреблять и игристыми винами. Из-за «загазованности» они практически молниеносно вызывают сильное опьянение.
Накануне рождественских и новогодних праздников Хал Сосабовски посоветовал людям во время застолья стараться не чередовать алкоголь и воду. Данные попытки нисколько не способствуют снижению уровня опьянения. Не рекомендуется и запивать легкий алкоголь крепким.
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