Британский ученый определил самые опасные алкогольные напитки

Главная » Последние новости » Здоровье » Британский ученый определил самые опасные алкогольные напитки Британский ученый определил самые опасные алкогольные напитки

Закрыть Отправить

Ученый Хал Сосабовски считает, что самым опасным алкоголем на планете является портвейн и херес. Эти напитки очень быстро всасываются и содержат много этанола.

Британский исследователь Хал Сосабовски из Брайтонского университета назвал херес и портвейн самыми опасными алкогольными напитками. Их вред связан с быстротой всасывания в желудочно-кишечный тракт и кровеносную систему, а также с высоким содержанием спирта (приблизительно 20%). Своими выводами ученый поделился с изданием Daily Mail, информирует enovosty.com/news.

На третьем месте по опасности оказались виски и подобные крепкие напитки. Такой алкоголь, по словам Сосабовски, очень быстро провоцирует сильное опьянение. А из-за высокого уровня содержания этанола они медленнее всасываются в кровеносную систему, подавляя микрофлору желудочно-кишечного тракта.

Помимо этого, ученый призывает не злоупотреблять и игристыми винами. Из-за «загазованности» они практически молниеносно вызывают сильное опьянение.

Накануне рождественских и новогодних праздников Хал Сосабовски посоветовал людям во время застолья стараться не чередовать алкоголь и воду. Данные попытки нисколько не способствуют снижению уровня опьянения. Не рекомендуется и запивать легкий алкоголь крепким.

Читайте: Ученые изобрели диету для восстановления печени, разрушенной алкоголем