Женщина, вытирая лицо полотенцем, раздавила собственный глаз

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Женщина изувечила себе глаз во время того, как вытирала лицо полотенцем.

Жительница Англии во время отдыха в Турция выдавила собственный глаз полотенцем. Произошло это случайно, информирует enovosty.com/news.

45-лентяя Клэр Уиллис, вытирая лицо после умывания, неожиданно услышала хлопок. Практически сразу она перестала видеть на правый глаз. Взглянув в свое зеркальное отражение, Клэр увидела, что ее глаз практически выпал с орбиты.

Пострадавшая оперативно обратилась за медпомощью. Медики, осмотрев Уиллис, пришли к выводу, что женщина повредила роговицу. Наложив фиксирующую повязку туристка ближайшим рейсов улетела в Англию – в свою родную страну для более детального лечения.

Британские медики, сняв повязку, нашли у Клэр еще и гное воспаление в глазу. Из-за инфекции врачам пришлось полностью удалить пострадавший глаз.

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В последствии медики выяснили, что с рождения Уиллис была обладательницей очень тонкой роговицы. Надавив на нее сильно полотенцем, женщина спровоцировала разрыв.

После долгой реабилитации на место удаленного глаза врачи поместили протез. С ним Клэр выглядит практически так же, как и до трагедии.