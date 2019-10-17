Женщина, вытирая лицо полотенцем, раздавила собственный глаз
Женщина изувечила себе глаз во время того, как вытирала лицо полотенцем.
Жительница Англии во время отдыха в Турция выдавила собственный глаз полотенцем. Произошло это случайно, информирует enovosty.com/news.
45-лентяя Клэр Уиллис, вытирая лицо после умывания, неожиданно услышала хлопок. Практически сразу она перестала видеть на правый глаз. Взглянув в свое зеркальное отражение, Клэр увидела, что ее глаз практически выпал с орбиты.
Пострадавшая оперативно обратилась за медпомощью. Медики, осмотрев Уиллис, пришли к выводу, что женщина повредила роговицу. Наложив фиксирующую повязку туристка ближайшим рейсов улетела в Англию – в свою родную страну для более детального лечения.
Британские медики, сняв повязку, нашли у Клэр еще и гное воспаление в глазу. Из-за инфекции врачам пришлось полностью удалить пострадавший глаз.
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В последствии медики выяснили, что с рождения Уиллис была обладательницей очень тонкой роговицы. Надавив на нее сильно полотенцем, женщина спровоцировала разрыв.
После долгой реабилитации на место удаленного глаза врачи поместили протез. С ним Клэр выглядит практически так же, как и до трагедии.