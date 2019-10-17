Во Львове зафиксирован случай заражения сверхредким вирусом

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За последние 9 лет в Украине было зафиксировано только 23 случая заболевания геморрагической лихорадкой.

У 22-летнего жителя Львова обнаружили очень редкое заболевания. Парень подхватил вирус геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Об этом рассказала глава отдела наиболее опасных инфекций областной лаборатории Минздрава Ирина Кулиш, информирует enovosty.com/news.

Подобный случай болезни был зафиксирован во Львовской области 11 лет назад. Всего же в Украине с 2010 года зафиксировано 23 геморрагических лихорадки.

По словам Ирины Кулиш, эта болезнь – чрезвычайно опасна. Она сопровождается высокой температурой, сильной интоксикацией, поражением почек и нарушением свертываемости крови. В Украине определить данное заболевание очень трудно, потому что нет достаточного количества лабораторных диагностических веществ.

Жертва коварной болезни сообщил, что почувствовал недомогание еще в начале осени. Сначала он подумал, что подхватил ОРЗ. Почти неделю он пытался лечиться самостоятельно. 13 сентября он все же обратился в медучреждение. Практически сразу его отправили в реанимацию с диагнозом ОРЗ и нейротоксикоз.

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Окончательный диагноз геморрагической лихорадки с почечным синдромом поставили 18 сентября. Именно тогда лаборатория нашла у парня антитела к вирусу Puumala.

Юноша предполагает, что мог заразиться от приправы из тмина. Ее он часто покупал на рынке. По словам врачей, скорее всего именно она была инфицирована экскрементами грызунов (переносчиками этой болезни являются мыши и крысы).