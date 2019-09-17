Ученые рассказали, почему не стоит увлекаться сушами

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Ученые из Флоридского Атлантического университета решили провести масштабный эксперимент. Он длился в течение 12 лет. Со слов ученых, что количество супербактерий, имеющих резистентность к антибиотическим препаратам, удвоилось в последние 5 лет.

Медики говорят, что желательно ограничить употребления блюд с сырой рыбой. Так как эти продукты заражены бактериями, которые имеют устойчивость к антибиотикам. К слову, эти бактерии могут стать причиной тяжелого отравление морскими деликатесами, информирует enovosty.com/news.

Обычно эта бактерия попадает вместе с сушами или употреблением недоваренной или недожаренной рыбы.