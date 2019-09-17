Ученые: Когда нельзя есть яичницу на завтрак

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Исследователи провели эксперимент и выяснили, что к завтраку необходимо подходить осмысленно. Если к яичнице добавлять бекон, то блюдо превращается в холеУстериновую бомбу.

Ученые Техасского исследования посвятили свой новый эксперимент анализу завтраков. Особенно тщательно они изучали яичницу. Таким образом, они выяснили, в каком случае это блюдо может повредить нашему организму, информирует enovosty.com/news.

Медики определили, что регулярное употребление яиц вовсе не вредит здоровью. Данный продукт не провоцирует резкий скачек насыщенных жиров, а также не ведет к истощению сердечно-сосудистой системы.

Однако этот постулат действует лишь в том случае, если к блюду из яиц не добавлять сливочное масло и бекон, как это любят американцы. В случае же употребление такого многокомпонентного завтра риск возникновения болезней сердца и сосудов действительно возрастает. Блюдо становиться перенасыщенным жирами.

Ученые призывают не отказываться от яиц, однако употреблять их следует как самостоятельное отдельное блюдо. Если же кушать этот продукт вместе с жирными продуктами – будут негативные последствия для здоровья.

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