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Назвали фрукт, который поможет омолодить кровь

Главная » Последние новости » Здоровье » Назвали фрукт, который поможет омолодить кровь
 
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Китайские ученые обнаружили фрукт, имеющий способности омолаживать кровь и замедлять процессы старения.

Эксперты провели масштабный эксперимент на грызунах. В ходе было установлено, что фрукт «архат» замедляет процесс старения. Лабораторные мыши питались им на протяжении 10 месяцев, информирует enovosty.com/news.

Со слов ученых, этот фрукт усиливает функции гемопоэтических стволовых клеток в красном костном мозге, которые, в свою очередь, являются толчком для регенерации.

Специалисты отмечают, что нужно добавлять в свой дневной рацион питания плоды архата, чтобы не только продлить жизнь, но и улучшить функции стволовых клеток.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 391

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