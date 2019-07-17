ТОП-5 простых действий для успешного похудения

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Известные британские диетологи рассказали о пяти простых привычках, которых необходимо придерживаться при желании похудеть качественно, не боясь, что сброшенные килограммы вернутся назад.

Белок вместо углеводов, информирует enovosty.com/news.

При похудении важно не голодать, а поэтому необходимо сократить количество употребляемых углеводов, но добавить больше белков, которые наполнят ощущением сытости.

«Нет» сладким напиткам

Если есть желание избавиться от лишних килограмм, нужно отказаться от употребления любых сладких напитков, особенно газированных. Следует отдавать предпочтение обычной чистой воде, а также несладкому зеленому чаю и натуральному кофе.

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Половина порции – овощи

При любом приеме пищи следует визуально разделить свою тарелку на два и одну половину полностью заполнить овощами. Особенно рекомендуется заменить овощами или зеленью хлеб, макароны, картофель.

Только натуральные продукты

Старайтесь покупать только те продукты, о производстве которых вы имеете хотя бы приблизительное представление. Это цельные продукты, такие как овощи, фрукты, молочные продукты, мясо. Необходимо забыть о полуфабрикатах и колбасах.

Полезный перекус

О полезных закусках необходимо позаботится заранее, чтобы потом на ходу не покупать вредную пищу. Полезным перекусом могут быть орехи, семечки, овощи, фрукты, цельнозерновой хлеб.