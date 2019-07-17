ТОП-5 простых действий для успешного похудения

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Кондитерские шедевры от итальянского кондитера

Все фото »

Здоровье

17.07.2019 г.
20:15ТОП-5 простых действий для успешного похудения
19:12Корейские ученые рассказали о секретах молодости и долголетия
15:12Врачи назвали опасные симптомы, при которых стоит немедленно обратиться за медицинской помощью
13:46Совет: как самостоятельно избавиться от растяжек
12:37Стоматологи рассказали, какой напиток разрушает зубную эмаль
12:21Назвали самый полезный фрукт
16.07.2019 г.
21:00Витаминные капельницы опасны - ученые
Все здоровье

Аналитика

17.07.2019

Итоги дня: Телемост Украина - Грузия, Мей против Путина и российские паспорта для ОРДЛО

Итоги дня: Телемост Украина - Грузия, Мей против Путина и российские паспорта для ОРДЛО
Между Украиной и Грузией состоялся телемост, российский суд продлил арест украинским морякам, Тереза Мэй в прощальной речи набросилась с обвинениями ...
16.07.2019

Итоги дня: Три проблемы "Укроборонпрома", закон о языке и футляр Зеленского

Итоги дня: Три проблемы Укроборонпрома, закон о языке и футляр Зеленского
КС признал конституционной декоммунизацию, Австрия дала окончательное разрешение на экстрадицию Фирташа в США , а в Украине вступил в силу закон о ...
15.07.2019

Итоги дня: Неделя до выборов, санкционный удар по России и снижение цены на газ

Итоги дня: Неделя до выборов, санкционный удар по России и снижение цены на газ
Одного из ближайших соратников Януковича вернули в розыск, рейтинг "Голоса" за неделю до выборов растет, а Нафтогаз" снизил цену на газ для населения ...

Последние новости

17.07.2019 г.
23:00 На ЧАЭС заработал завод по переработке радиоактивных отходов
22:30 На Виннитчине безработный пытался продать боевую гранату
22:00 В Украине создали базу опасных товаров
21:00 Найден древнейший мегаполис каменного века
20:58 Хотела освободить Донецк: На Донбассе трагически погибла боец батальона ОШБ "Донбасс-Украина"
20:30 Еще одна станция метрополитена столицы прекратила использование жетонов
20:18 В зоне ООС нацгвардейцы задержали двух человек, причастных к деятельности оккупантов
20:15 ТОП-5 простых действий для успешного похудения
20:00 В крымском детском лагере массово отравились дети
19:52 В бразильском супермаркете вместо стирального порошка случайно продали наркотики
19:30 Некоторые мосты в Украине, возможно, станут платными
19:15 Ученые NASA рассказали, какое плодоносное растение будет первым выращено на МКС
19:12 Корейские ученые рассказали о секретах молодости и долголетия
18:58 Виктор Скаршевский рассказал о необходимости повышения размера прожиточного минимума
18:34 Associated Press: Бывший президент Перу арестован в США по обвинению в коррупции
18:18 The Washington Times: В КНДР предупредили США о возможном срыве ядерных переговоров
17:54 МВФ вынужден менять прогноз о "благополучии" РФ в режиме нон-стоп, - Злой Одессит
17:38 На Донбассе террористы прячут тяжелое оружие в школах и домах, — разведка
17:21 Reuters: США обвинили Россию в использовании детей в качестве пешек в дипломатической игре
16:52 В Украине запустили электронную услугу е-пенсия
16:32 В Украине активизировались туристические мошенники
15:49 Кабмин планирует увеличить минимальные зарплаты
15:29 ВСУ получили новый радиопеленгатор "Сектор" (ФОТО)
15:12 Врачи назвали опасные симптомы, при которых стоит немедленно обратиться за медицинской помощью
14:52 Проще продать под казино или о бесконечном ремонте "Адмирала Кузнецова", - Злой Одессит
13:46 Совет: как самостоятельно избавиться от растяжек
13:26 Президент решил: "Евробляхерам" пока не грозят штрафы
13:17 Получателей субсидий и соцпомощи проверят по-новому
12:37 Стоматологи рассказали, какой напиток разрушает зубную эмаль
12:21 Назвали самый полезный фрукт
11:59 Американский Сенат принял важную резолюцию по Украине
11:57 Минфин сорвал джек-пот
11:53 Война на Донбассе: Оккупанты ведут углубленную разведку позиций ВСУ
11:43 Когда в Украину вернется аномальная жара
11:42 В Австрии сделали неожиданное заявление по Фирташу
11:41 ​В Украине резко снизились цены на популярный продукт
11:02 В РФ сломалась ракета, которую хотели запустили в космос
11:00 Цимбалюк устроил мощный троллинг скандальному фильму с Путиным Оливера Стоуна (ВИДЕО)
10:38 Родственники пассажиров МН17 – Путину: Прекратите лицемерно отпираться
10:19 ДТП в Киеве: многотонный грузовик упал с моста (ВИДЕО)
10:00 Новый президент, старые схемы...
09:48 "Так получилось": НАТО случайно рассекретили местонахождение ядерного оружия
09:43 В США принял резолюцию по Украине
09:36 Стало известно, как в Венесуэле торгуют импортными товарами
09:00 В Украине подняли выплаты по беременности и родам
08:48 Запрет на полеты в Грузию могут отменить: Путин назвал условие
08:42 Украинские летчики испытали новые турецкие системы радиосвязи (ФОТО)
08:40 Куда Путин везет Лукашенко?
08:38 Москву не тревожат вопросы достоверности и репутации: В России подытожили 5 лет лжи Кремля
08:36 План Помпео-Лаврова работает: Утренние новости Пономаря
08:35 Зеленский готов к военному положению
08:29 Андрухович предупредил об исходе референдумов команды Зеленского
16.07.2019 г.
23:00 Тина Кароль удивила поклонников откровенным нарядом (ФОТО)
22:41 Вице-премьер Италии Сальвини заявил, что его хотела убить "украинская группировка"
22:30 Внутри Земли найден океан, где воды больше, чем во всех водоемах мира
22:00 К 2023 году поступить в вуз можно будет только зная английский
21:30 Установлена причина массового отравления детей в лагере на Одесчине
21:23 Огромный водяной смерч пронесся у побережья Корсики(ВИДЕО)
21:10 Эмир Дубая, от которого сбежала жена, отпраздновал юбилей и собирается в суд
21:00 Витаминные капельницы опасны - ученые
Все новости »

ТОП-5 простых действий для успешного похудения

Главная » Последние новости » Здоровье » ТОП-5 простых действий для успешного похудения
 
Печать Отправить на почту

 

 

Известные британские диетологи рассказали о пяти простых привычках, которых необходимо придерживаться при желании похудеть качественно, не боясь, что сброшенные килограммы вернутся назад.

Белок вместо углеводов, информирует enovosty.com/news.

При похудении важно не голодать, а поэтому необходимо сократить количество употребляемых углеводов, но добавить больше белков, которые наполнят ощущением сытости.

«Нет» сладким напиткам

Если есть желание избавиться от лишних килограмм, нужно отказаться от употребления любых сладких напитков, особенно газированных. Следует отдавать предпочтение обычной чистой воде, а также несладкому зеленому чаю и натуральному кофе.

Читайте: Назвали ключевой фактор успеха в жизни

Половина порции – овощи

При любом приеме пищи следует визуально разделить свою тарелку на два и одну половину полностью заполнить овощами. Особенно рекомендуется заменить овощами или зеленью хлеб, макароны, картофель.

Только натуральные продукты

Старайтесь покупать только те продукты, о производстве которых вы имеете хотя бы приблизительное представление. Это цельные продукты, такие как овощи, фрукты, молочные продукты, мясо. Необходимо забыть о полуфабрикатах и колбасах.

Полезный перекус

О полезных закусках необходимо позаботится заранее, чтобы потом на ходу не покупать вредную пищу. Полезным перекусом могут быть орехи, семечки, овощи, фрукты, цельнозерновой хлеб.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 286

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Экономист рассказал, что ожидать от нового парламента
Выборам быть: Верховный суд изменил важное решение
Коломойский получился огненный: Гриценко своим креативом заставил соцсети рыдать
Экономист рассказал, что ожидать от нового парламентаВыборам быть: Верховный суд изменил важное решение"Коломойский получился огненный": Гриценко своим креативом заставил соцсети "рыдать"
Все Выборы

Аналитика

Итоги дня: Телемост Украина - Грузия, Мей против Путина и российские паспорта для ОРДЛО
Итоги дня: Три проблемы "Укроборонпрома", закон о языке и футляр Зеленского
Итоги дня: Неделя до выборов, санкционный удар по России и снижение цены на газ
Не продавайте землю нашу, мать вашу! Земельный вопрос испортит будущую Раду (Часть третья)
Итоги дня: Троллинг Супрун, итальянский Сенцов и главная санкция против России
Где заправить автомобиль: Вытеснят ли легальные заправки нелегалов?
Итоги дня: Историческое решение Рады 8 созыва, отмена санкций против Януковича и Ко и люстрация ЗЕ
Итоги дня: "Разбор полетов" в Борисполе, "зеленый коридор" в Чернобыле и жесткое требование ЕС по Крыму
ПАСЕ плевала на европейские ценности, Парубий – на ПАСЕ. Признает ли Европа выборы в Раду?..
Итоги дня: Обезглавленные таможни, кадровые перемены и планы на День Независимости
Все статьи


Читайте также

Диетологи рассказали, какой сорт хлеба способствует похудению
 Эксперты рассказали о новом способе похудения
Эксперты назвали 8 популярных веганских продуктов для похудения
 Ученые раскрыли секрет быстрого похудения
Медики определили лучшие фрукты для похудения
 Эксперты призывают людей, желающих похудеть, хорошо высыпаться
Диетологи рассказали об идеальной методике похудения
 Диетологи назвали продукты, которые можно есть на ночь, чтобы похудеть
Загрузка...

Армия

Многоцелевой тягач легкий бронированный МТЛБ
Самолет «KARLSSON»
Миномет 120-мм M120 (США-Израиль)
Танк M48A5 (Южная Корея)
Вся армия    >>

Персоны

Евгений
ЩЕРБАНЬ
Юрий
ЛУЦЕНКО
Тарас
БЕРЕЗОВЕЦ
Давид
САКВАРЕЛИДЗЕ
Все персоны    >>

Публикации

Мандат как спасение, или почему идет в Раду депутат Пашинский

Как изменения в миграционной программе Кипра повлияют на инвесторов: мнения экспертов

Мнения
Путин неудачно поиграл в Хрущева

Путин неудачно поиграл в Хрущева

Если принципиально поставить перед собой такую цель – испугать ежика голой попой вполне даже возможно. И ежик действительно будет в шоке. Возможно переживет ...
Новости компаний

Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — один из самых перспективных и масштабных проектов во всей Киевской области

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника




Рынок земли


Нужна помощь

Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

 