Стоматологи рассказали, какой напиток разрушает зубную эмаль

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Шведские ученые выяснили, какой напиток может основательно разрушить зубную эмаль.

Для этого специалисты провели исследование. Они попросили стоматологов прислать им удаленные зубы, чтобы повести эксперимент. Эксперты подвергали полученные образцы воздействию разных напитков на протяжении минуты, информирует enovosty.com/news.

Удалось выяснить, что не сладкая газированная вода, магазинные соки или даже не энергетические напитки так портят зубную эмаль. Хуже всего она реагирует на чай каркаде. Этот напиток очень популярный на Востоке, где его применяют как лекарственное средство, а вот у нас его используют для похудения и утоление жажды в жару.

Оказывается, в состав чая из гибискуса входит лимонная кислота, которая негативно влияет на эмаль.