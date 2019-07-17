Совет: как самостоятельно избавиться от растяжек

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Растяжки волнуют многих женщин. Но ученые успокаивают, что от них можно спокойно избавится в домашних условиях, без оперативного вмешательства.

Медики отмечают, что нужно приготовить обычное средство: для этого вам понадобится сахар, касторовое или оливковое масло, сок лимона и одна капсула с витамином группы Е, информирует enovosty.com/news.

Все эти ингредиенты нужно смешать и нанести легкими массирующими движениями на проблемные участки, пока оно полностью не впитается. Лечебное средство в том, что в этих участках значительно увеличивается приток крови. Чтобы увеличить эффект, достаточно пользоваться массажной щеткой.

Косметологи подчеркивают, что такую процедуру нужно делать ежедневно, чтобы добиться скорейшего эффекта, который будет заметный уже через несколько недель.