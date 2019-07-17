Назвали самый полезный фрукт

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Ученые выяснили, что есть фрукт, который оказывает самое благоприятное влияние на организм.

Этим фруктом оказалось авокадо. Существует много научных работ о его пользе. Выделим основные:, информирует enovosty.com/news.

Его часто используют в косметологических целях. Он отлично помогает бороться с морщинами, а также несовершенствами кожного покрова. Также многие ученые говорят, что авокадо — эффективное средство в борьбе с псориазом и экземой. Часто этот фрукт используют в комбинации с бананом, курагой, огурцом, помидором, перцем и капустой.

Диетологи говорят, что этим фруктом можно заменить мясо. Так как он считается достаточно жирным, но не приводит к набору лишнего веса.

Кардиологи подчеркивают, что этот продукт помогает справится с гипертонией, атеросклерозом, улучшить кровообращение и наладить работу сердца. Также он защищает от образования тромбоза.

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