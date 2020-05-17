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ВОЗ заявила, что нет подтверждённых случаев заражения COVID-19 через контакт с поверхностями

Главная » Последние новости » Здоровье » ВОЗ заявила, что нет подтверждённых случаев заражения COVID-19 через контакт с поверхностями
 
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Заразиться коронавирусной инфекцией через прикосновение к поверхностям невозможно, заявили в ВОЗ, поскольку нет ни одного официально подтверждённого случая подобного инфицирования.

ВОЗ заявила, что нет подтверждённых случаев заражения COVID-19 через контакт с поверхностями

Ранее информация относительно возможности инфицирования через поверхности, а также утверждение о том что на металле и стекле вирусы живут долго, распространялась исходя из утверждений ученых и исследований, которые проводились на других видах коронавирусов. , информирует enovosty.com/news.

Кроме того, данные исследования проводились в лабораторных условиях, которые далеки от естественной среды обитания и специфических условиях того или иного климата.

Однако тот факт, что риск заразиться коронавирусом через прикосновение к различным поверхностям минимальный, это не означает, что не надо проводить дезинфекцию и соблюдать все меры безопасности.

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Также, ВОЗ настоятельно не рекомендует распылять дезинфицирующие средства в воздухе, поскольку хлор содержащийся в них негативно влияет на органы дыхания и может спровоцировать расстройство пищеварительного тракта и аллергическую реакцию.


Экономические новости telegramАвтор: Елена Каденко
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