Назвали продукты, которые снижают давление

Главная » Последние новости » Здоровье » Назвали продукты, которые снижают давление Назвали продукты, которые снижают давление

Закрыть Отправить

Медики говорят, что гипертония появляется из-за постоянных стрессов.

Но они отмечают, что существуют продукты, которые могут приводить в норму давление.

Хорошим средством является чай из гибискуса, в состав которого входят различные антиоксиданты и антоциианы, предотвращающие сужение сосудов. Ученые рекомендуют пить зеленый чай, если вас тревожит высокое давление. Зеленый чай содержит полифенолы. , информирует enovosty.com/news.

Если у вас повышен уровень холестерина в крови и страдаете гипертонией добавьте в свой рацион питания соки из красных фруктов и свеклы.

Также специалисты подчеркивают, что бананы и сельдерей также помогут нормализовать давление. Также отметим, что бананы — отличный источник калия, который необходим нашему организму для нормального функционирования.

Читайте: Медики перечислили продукты питания, помогающие бороться с депрессией