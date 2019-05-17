Медики рассказали, почему немеют руки во время сна

Главная » Последние новости » Здоровье » Медики рассказали, почему немеют руки во время сна Медики рассказали, почему немеют руки во время сна

Закрыть Отправить

Сон нужен человеку для того, чтобы восстановить энергию и набраться сил для хорошего самочувствия. Но часто во время сна у людей немеют руки, что нарушает их сон.

Эксперты назвали основные факторы из-за чего это может случаться, информирует enovosty.com/news.

Первое, скорее всего вы выбрали неправильную подушку или матрас. На них тело просто не может расслабиться. Вам нужно просто поменять постельные принадлежности. Также обратите внимание и на спальную одежду, она должна быть просторной, а не сковывать ваши движения во сне.

Вторая причина из-за чего млеет рука во сне — сильная усталость человека. Медики подчеркивают, что часто этим страдают беременные женщины. Чтобы предотвратить такие симптомы нужно просто отдыхать и выбирать правильную позу для сна.

Но специалисты подчеркивают, что онемение рук может указывать и на развитие заболеваний.

Самое распространенное — остеохондроз шейного отдела позвоночника. Для этого недуга характерно нарушение кровообращения, когда появляется онемение конечностей.

Читайте: Медики озвучили первые симптомы аппендицита

К основным заболеванием, которые вызывают дискомфорт во время сна: сахарный диабет, опухоли и инсульт. Если руки немеют и днем, то это признак обратиться к врачу.