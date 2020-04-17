Загрязнение воздуха может напрямую влиять на увеличение смертности от COVID-19

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В связи с пожарами в Чернобыльской зоне отчуждения над Киевом и областью стоит густой смог из пыли и продуктов горения. Именно загрязнённость воздуха может спровоцировать увеличение количества тяжёлых больных при коронавирусной инфекции.

Так, в процессе горения образуется мелкодисперсная пыль, которая по классификации ВОЗ, относится к основным загрязнителям воздуха, которые, в свою очередь, могут напрямую влиять на количество тяжёлых больных при коронавирусной инфекции, поражающей органы дыхания человека. , информирует enovosty.com/news.

Согласно проведённому исследованию учёными из Орхусского университета, которые анализировали статистику по заболеваемости и смертности на COVID-19 в Италии, пришли к выводу, что на севере страны, где воздух был существенно загрязнён мелкодисперсной пылью количество летальных случаев достигал 12%. И напротив, в районах, где уровень загрязнения воздуха был ниже, уровень смертности не поднимался выше 4%.

В связи с этим, можно проследить некоторую закономерность, при которой уровень загрязнения воздуха может напрямую влиять на течение заболевания.

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