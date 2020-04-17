Врачи отмечают высокую летальность у пациентов с COVID-19, подключённых к аппаратам ИВЛ

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Врачи отмечают высокую смертность, на уровне 80%, тех пациентов, кто был длительное время подключён к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. У них наблюдалось повреждённое легочной ткани.

По мнению врача отделения интенсивной терапии в Нью-Йорке Кэмерон Кайл-Сиддела, терапия больных на коронавирусную инфекцию должна корректировать не дыхательную, а кислородную недостаточность. , информирует enovosty.com/news.

Напротив, использование на протяжении длительного периода аппарата ИВЛ, дает обратный эффект, поскольку разрушает легочную ткань. Это происходит в результате того, что в легкие поступает избыточная подача воздуха, что провоцирует разрыв и растяжение тканей, а также способствует скоплению жидкости в лёгких.

Также, причиной подобных разрушительных процессов в лёгких служит не достаточно увлажнённая воздушная смесь, которая длительное время поступает к пациенту посредством аппарата ИВЛ.

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По мнению Кэмерон Кайл-Сиддела, нарушение в работе лёгких у больных на COVID-19 схожи по клинической картине на высотную болезнь. Таким пациентам следует заменит аппарат ИВЛ на подачу обогащённого кислородом воздуха и подавать его посредством дыхательной маски.