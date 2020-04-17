В День армии Ирана вместо военного парада провели выставку медицинского оборудования

Главная » Последние новости » Здоровье » В День армии Ирана вместо военного парада провели выставку медицинского оборудования В День армии Ирана вместо военного парада провели выставку медицинского оборудования

Закрыть Отправить

В рамках празднования национального Дня армии, в Иране в пятницу прошла выставка машин для дезинфекции, мобильных больниц и другого медицинского оборудования.

Этим власти решили подчеркнуть роль военных в борьбе с пандемией коронавируса, которая сильно ударила по стране, информирует enovosty.com/news.

Небольшой парад «Защитники Отечества, Помощники Здоровья», который провели в учебном центре перед группой командиров в лицевых масках, был очень далек от типичных парадов Дня Армии, в которых обычно участвуют пехота, ракеты, подводные лодки и бронемашины.

«Из-за медицинских и социальных протоколов невозможно провести парад с участием солдат… Враг невидим, а врачи и медсестры находятся на переднем крае поля битвы», — сказал президент Хасан Рухани в послании к солдатам, распространяемом государственными СМИ.

Генерал-майор армии Абдолрахим Мусави поблагодарил более 11 000 военнослужащих, которые борются с коронавирусом.

Читайте: Врачи отмечают высокую летальность у пациентов с COVID-19, подключённых к аппаратам ИВЛ

Иран является наиболее пострадавшей страной на Ближнем Востоке от заболевания COVID-19. Официальный список погибших вырос до 4 869 в четверг, и в парламентском докладе говорится, что фактическое число может быть почти вдвое больше.

Заместитель министра здравоохранения Ирай Харирчи предупредил, что осенью инфекция может распространиться дальше.

Источник: Reuters