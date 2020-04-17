Ученые разделили коронавирус на три генетических типа, характерные для разных стран
Учёные выделили три генетических типа коронавируса SARS-CoV-2, разделив их на несколько генетических типов: тип-А,тип-В и тип-С. Каждый из них характерен для разных регионов и имеет свои особенности.
Так, например новый коронавирус типа В характерен для стран восточной Азии, в частности для Китая, а вот тип С отвечает за рост заболевания в Европе. Есть ряд стран, где ещё не определили тип циркулирующего коронавируса. , информирует enovosty.com/news.
Учёные предполагают, что существует вероятность, что все эти различные типы вируса адаптированы иммунологически, а также приспособлены на генетическом уровне к местному населению, экологии и условиям среды обитания того или иного контента.
На сегодня ещё до конца не понятно, как эти различные генетические типы SARS-CoV-2 ведут себя в клинической картине течения заболевания, а также как они проявляют себя на патофизиологическом уровне.
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