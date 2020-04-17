Системы вентиляции могут стать один из способов заражения коронавирусом, — учёные

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Благодаря хорошо вентилируемому помещению вирусные частицы с потоком воздуха могут перемещаться на достаточно большие расстояния. Китайские учёные проследили историю массового заражения в одном из ресторанов Китая.

Так, учёные из китайского города Гуанчжоу выяснили, что циркуляция патогенного коронавируса может усиливаться в помещениях с искусственной вентиляцией. , информирует enovosty.com/news.

Так, небольшие частицы вируса способны заражать людей на большом расстоянии, подхваченные воздушным потоком.

Житель Уханя, инфицированный на COVID-19, побывав в ресторане, смог инфицировать 10 человек, которые находились на достаточно большом расстоянии от него. По мнению учёных — это стало возможным благодаря системе кондиционирования ресторана. Потоки воздуха разнесли вирусные частицы по всему заведению.

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Учёные делают поправку, что данную гипотезу можно считать «рабочей» только после того, как исследования будут продолжены в различных помещениях с разной системой вентиляции.