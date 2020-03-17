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Украинцы начали заражаться коронавирусом внутри страны, не выезжая за границу, — Виктор Ляшко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Здоровье » Украинцы начали заражаться коронавирусом внутри страны, не выезжая за границу, - Виктор Ляшко (ВИДЕО)
 
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Главный санитарный врач Украны Виктор Ляшко с трибуны Верховной Рады рассказал о текущем положении дел в сфере здравоохранения в связи с эпидемией коронавируса, а также сколько аппаратов ИВЛ сейчас находятся в инфекционных отделениях страны.

По его словам, по состоянию на 17 марта коронавирус в Украине диагностировали у семи человек. При этом COVID-19 в большинстве случаев распространился внутри страны, а не был привезен с Европы или других регионов — эпицентров эпидемии коронавируса, информирует enovosty.com/news.

Ляшко заявил, что четверо из семи украинцев заболели уже внутри страны, за границу они не выезжали.

Вместе с тем, по словам главного санитарного врача, сейчас в Украине проводится массовое перепрофилирование медицинских учреждений с тем, чтобы расширить их возможности по оказанию помощи тем больным, у которых будет диагностирован коронавирус.

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Ляшко заявил, что на сегодняшний день в медучреждениях, которые будут принимать больных на коронавирусную инфекцию есть три с половиной тысячи аппаратов для искусственной вентиляции лёгких, но по словам Ляшко, далеко не все из них отвечают современным требованиям и стандартам. В связи с этим Министерство решает вопросы обновления устаревшей материально-технической базы медучреждений, чтобы готовность больниц на пик эпидемии была максимальной.

«У нас сегодня есть около 12 тысяч коек в инфекционных больницах и две с половиной тысячи инфекционных боксов. Мы понимаем, что при массовом поступлении больных, этих коек может не хватать. Поэтому нам необходимо знать и уметь быстро перепрофилировать медучреждения, чтобы предоставлять оперативную и качественную медицинскую помощь в случае необходимости.

Кроме того, на сегодня у нас есть три с половиной тысячи аппаратов для искусственной вентиляции лёгких в инфекционных отделениях страны. Но этого количества может не хватить, кроме того оборудование может быть устаревшим, поэтому выделяются дополнительные средства, чтобы обновить материально-техническую базу», — отметил Ляшко.

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Ляшко убеждён, что карантинные меры, позволят растянуть по времени эпидемию, что в свою очередь позволит избежать одновременного массового заражения и поступления огромного количества больных на стационар, а это значит что у врачей будет возможность оказывать качественную и своевременную медицинскую помощь каждому, кто в ней нуждается.

Напомним, сегодня на внеочередном заседании Верховной Рады Украины парламентарии приняли закон о мерах по предотвращению распространения коронавируса.

Так, согласно новому закону, за несоблюдение карантинных мер украинцев ждут штрафные санкции. Так украинцы должны будут оплатить штраф в размере от 17000 до 34 000 грн, а для должностных лиц он составит от 34 000 до 170 000 грн. Если нарушение санитарных норм повлечёт за собой смерть человека, в этом случае предусмотрена уголовная ответственность от 5 до 8 лет тюрьмы.

Кроме того, на период карантина, украинцы имеют полное право работать дистанционно либо уйти в отпуск.

Медперсонал и другие сотрудники, которые работают с больными на коронавирусную инфекцию, получат надбавку.

Кроме того, все необходимые государственные закупки в связи с эпидемией коронавируса будут осуществляться по упрощённой процедуре.

Также, согласно норм закона, на период трёх месяцев запрещено любое прекращение, либо приостановление предоставления украинцам жилищно-коммунальных услуг в случае их неоплаты и принудительное выселение из жилья.

Действовать нормы будут в течение трех месяцев после опубликования закона.


Экономические новости telegramАвтор: Елена Каденко
Посещений: 1129

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