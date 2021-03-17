Освобождение фармкомпаний от отвественности за побочные эффекты вакцин — распространённая практика, — Геращенко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Здоровье » Освобождение фармкомпаний от отвественности за побочные эффекты вакцин - распространённая практика, - Геращенко (ВИДЕО) Освобождение фармкомпаний от отвественности за побочные эффекты вакцин - распространённая практика, - Геращенко (ВИДЕО)

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Только широкая вакцинация от коронавируса гарантирует украинцам возможность вернуться к нормальной жизни, - заявила народный депутат от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко, комментируя законопроект, поданный Кабмином в Верховную Раду, согласно которому, с компании производителя вакцины снимается ответственность за побочные действия после вакцинации.

Геращенко убеждена, что только широкая вакцинация может гарантировать коллективный иммунитет и возвращение украинцев к привычному образу жизни, передает собкор Экономических новостей в ВР Украины.

По мнению нардепа, основным препятствием на пути к массовой вакцинации населения является крайне неудовлетворительная просветительская работа власти, отсутсвие популяризации вакцинации, а также крайне низкое доверие населения к привезённой вакцине.

Геращенко полагает, что те темпы вакцинации, которые мы наблюдаем на сегодняшний день, отдаляют для украинцев перспективу возвращения к привычной жизни на годы.

На вопрос журналистов относительно направленного Кабмином законопроекта о снятии отвественности за побочные действия с производителя вакцин, Геращенко отметила, что «подобная практика сейчас существует во многих европейских странах, учитывая сжатые сроки производства вакцины и потребности населения земли в вакцинации».

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Вместе с тем, Геращенко отметила, что такую ответственность должно взять на себя государство с тем, чтобы люди чувствовали себя защищёнными и не боялись вакцинироваться.

Геращенко также прокомментировала ситуацию с главным санврачом Украины Виктором Ляшко, который после вакцинации заболел на коронавирус.

«Мы желаем Виктору Ляшко скорейшего выздоровления, и мы не связываем эту болезнь с вакциной, поскольку очевидно, если состоялось первая прививка, но у него ещё не сформировался иммунитет. Но это должна разъяснять не оппозиция, а власть. Им надо сделать хоть что-нибудь для популяризации своих действия и широкого вакцинированная в стране», — резюмировалась Геращенко.

Напомним, по данным Министерства здравоохранения 17 марта 2021 года было зафиксировано 11 833 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 в Украине. В частности, заболели 609 детей и 388 медработников.

Также за прошедшие сутки госпитализировано — 4887 человек; летальных случаев — 289; выздоровело — 5467 человек; протестировано за сутки — 121 144 (в том числе методом ПЦР — 50966, методом ИФА — 22035, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 48143).

Кроме этого, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что городские власти столицы приняли решение начать для некоторых учеников весенние каникулы на два дня раньше. Даты весенних каникул в Киеве: учащиеся 5–11 классов уходят на каникулы уже с четверга, 18 марта, садики и начальная школа (ученики 1–4 классов) пока будут работать в обычном режиме, уже с понедельника, 22 марта, ученики начальной школы также уйдут на каникулы.

Весенние каникулы продлятся неделю – до 28 марта.