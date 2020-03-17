Коронавирус не обходит стороной и мировых знаменитостей: кто попал в изоляцию

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Так, недавно от мира изолировались несколько звезд, обожаемых публикой. Информация появляется в социальных сетях или от официальных представителей знаменитостей.

Британский актер Идрис Эльба заявил в своем посте в Твиттере, что его тест на коронавирус дал положительный результат, но у него пока не было симптомов. «Этим утром у меня подтвердился положительный результат на Covid 19. Я чувствую себя хорошо, у меня пока нет симптомов, но я самоизолировался. Оставайтесь дома и будьте прагматичны. Я буду держать вас в курсе того, что со мной происходит… Без паники». Эльба сказал, что прошел тест, потому что в пятницу узнал, что находился рядом с человеком, который заразился этой болезнью, информирует enovosty.com/news.

Софи Грегуар Трюдо, жена лидера либералов и премьер-министра Канады Джастина Трюдо, получила положительный результат на COVID-19 после того, как она недавно вернулась в Канаду из Лондона и начала испытывать симптомы гриппа. Премьер-министр, у которого нет симптомов, также будет в изоляции в течение двух недель.

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Оскароносный актер Том Хэнкс и его жена, актриса Рита Уилсон. Они оба дали положительный результат на коронавирус в Австралии. Хэнкс сказал, что они с супругой сделали тест в Австралии, после того, как почувствовали усталость и болезненное состояние.

Бывшая девушка Бонда Ольга Куриленко, появившаяся в «Кванте милосердия» в 2008 году, заявила в воскресенье, что ее «заперли дома» после положительного результата теста на коронавирус.

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Бегона Гомес, жена премьер-министра Испании Педро Санчеса, показала положительный результат на коронавирус. Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра, добавив, что у обоих все в порядке.

Игроки «Челси» оказались в самоизоляции после того, как нападающий Каллум Хадсон-Одой дал положительный результат на коронавирус.

Испания заявила в воскресенье, что пять членов игрового отряда и сотрудники клуба «Ла Лига» в Валенсии дали положительный результат на коронавирус. «Valencia CF сообщает, что пять положительных случаев коронавируса COVID-19 были обнаружены среди сотрудников и игроков первой команды», — говорится в заявлении клуба. «Все эти люди сейчас дома, в добром здравии и соблюдают меры самоизоляции».

Эсекьель Гарай стал первым игроком Ла Лиги, который подтвердил, что у него есть вирус. «У меня положительный результат на коронавирус, я чувствую себя очень хорошо, и теперь мне просто нужно выслушать органы здравоохранения и пока оставаться в изоляции», — написал он в Instagram.

Руди Гоберт стал первым игроком в НБА, который дал положительный результат теста на вирус, что вызвало отмену игры Юта Джаз в Оклахома-Сити за несколько секунд до начала.

Источник: Reuters