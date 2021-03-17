Граждане могут получить консультацию врача через контакт-центр, — Степанов

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В Украине появился Национальный штаб противодействия биологическим угрозам для оперативного реагирования на распространение COVID-19, который возглавляет президент Владимир Зеленский

С вопросом относительно работы штаба и контакт-центра в программе “Свобода слова на ICTV” обратились к министру здравоохранения Максиму Степанову. Об этом информируют «Экономические Новости»

«У нас есть соответствующие органы. Каждый понедельник президент проводит заседание со всеми без исключения министрами. Принимают участие, в том числе представители ДСНС, Службы безопасности Украины, где проговариваются все вопросы и принимаются все решения относительно карантинных ограничений, обеспечения вакцинами, обеспечения другими вещами. Если мы говорим об обеспечении вакцинами, то, например, сейчас партия вакцин CoviShield должна приехать до 31 марта… Для того, чтобы мы получили вакцины, мы должны получить разрешение на экспорт правительства Индии. Потому что все страны, которые имеют в своих странах мощности по производству, все ограничивают экспорт.

Относительно контакт-центра, то он был создан. Телефон 0800602019. Мы максимально расширили список услуг, которые могут граждане Украины получить через этот контакт-центр, включая консультацию врача, если человек не может дозвониться до своего семейного врача», — сказал Максим Степанов в эфире программы