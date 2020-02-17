Жесткие меры, источник недуга и новые жертвы: Что важно знать о смертельном коронавирусе 17 февраля

Главная » Последние новости » Здоровье » Жесткие меры, источник недуга и новые жертвы: Что важно знать о смертельном коронавирусе 17 февраля Жесткие меры, источник недуга и новые жертвы: Что важно знать о смертельном коронавирусе 17 февраля

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Коронавирус COVID-19 уже унёс 1 775 жизней.

Количество заразившихся от смертельного китайского коронавируса достигло уже 71 331. За прошлые сутки инфицирование подтвердили у 2 073 людей. Количество тех, кому удалось вылечиться — 10 972 человек. Вирус несёт смерть не только в Китае: вне этой страны вирус уже убил пять человек. Летальные случаи зафиксированы в Японии, Франции, на Филиппинах, Тайвани и в административном районе Гонконг, информирует enovosty.com/news.

Хорошие новости: В китайской провинции Чжэцзян запустили в производство лекарство, которое может стать эффективным в борьбе с страшной болезнью.

Жесткие меры. В Китае пугают смертной казнью за попытки скрыть заболевание и искажение данных о состоянии больных. Кроме того, китайцам запретили покидать дома и пользоваться собственным транспортом.

Новая версия. Китайские ученые предположили, что вспышка вируса могла начаться не рынке, а в научной лаборатории города Ухань, где занимались изучением болезней у летучих мышей.

Читайте: В Китае стремительно увеличивается число инфицированных коронавирусом, - Associated Press

В своём отчете ученые проанализировали две лаборатории и решили, что именно они и могли стать реальным источником болезни, которая в 2020 году шокировала человечество.