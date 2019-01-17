Ученые рассказали, как можно быстрее забеременеть

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Ирландские ученые в ходе исследования выяснили, как можно на 15 процентов увеличить шансы зачать ребенка. Для этого женщина должна испытать оргазм.

Со слов экспертов Университетского колледжа Корка известно, что сперма «всасывается» в направлении доминирующего яичника, когда представительницы прекрасного пола получают оргазм, информирует enovosty.com/news.

Ученые полагают, что этот феномен связен с высвобождением окситоцина. Этот гормон известен как гормон любви. Он дает возможность мышцам влагалища сокращаться, тем самым подталкивать мужские клетки к правильному направлению.

Медикам в ходе эксперимента удалось выяснить, что в момент оргазма в женской матке увеличивается количество смазки на 15 процентов. Именно эта смазка способствует накоплению спермы. Добавим, чем дольше сперматозоиды будут находится внутри, тем больше шансов зачать малыша.

Мужские клетки сначала попадают в шейку матки, а затем в саму матку. А оргазм помогает женскому организму ускорить этот процесс.

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