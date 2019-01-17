Ученые назвали главный признак того, что смерть не за горами
Британские ученые назвали главный признак приближающейся смерти. Эксперты обнаружили связь между изменениями в артериальном давлении и смертью человека.
Исследователи из Великой Британии провели эксперимент, проанализировав данные о смерти и последних годах жизни 50 тысяч человек. Все лица скончались в возрасте 60 лет и старше. Ученые рассказали, что некоторые участники совсем не жаловались на здоровье, а многие указывали на проблемы с сердечно-сосудистой системой и гипертонией, информирует enovosty.com/news.
Однако экспертам удалось обнаружить одну общую особенность: у всех добровольцев наблюдалось постепенное снижение артериального давления на протяжении в среднем 14 лет до смерти.
Автор исследования Джордж Кушель заявил, что снижение артериального давления для пожилых пациентов представляет серьезную опасность, хотя это и не означает, что в позднем возрасте не нужно лечить гипертонию, добиваясь уменьшения показателей давления.