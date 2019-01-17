ТОП-9 советов, как правильно пить воду

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Медики давно выяснили, что вода необходима нашему организму, чтобы нормально функционировать. Она положительно влияет на наши органы, а также состояние кожи. Но, эксперты отмечают, что воду нужно пить правильно.

Ученые дали советы, как правильно употреблять воду среди дня, информирует enovosty.com/news.

Специалисты отмечают, что на протяжении дня нужно небольшими количествами выпивать воду. Они не рекомендуют пить сразу много, так как наши почки начинают работать в нагрузку, не успевая справляться с процессами фильтрации.

Ставьте бутылку с водой на видное место, тогда вы не забудете ее употреблять.

Медики просят не выпивать больше 1 литра воды за час. Если вы превысите эту норму, то могут появится симптомы обезвоживания.

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Также врачи советуют натощак медленно выпить 1-2 стакана воды. А также перед каждым приемом пищи нужно выпивать воду, а вот во время самой трапезы лучше пить небольшое количество воды.

Также диетологи советуют во время занятием спорта добавлять в свою воду морскую соль, это помогает напитать ваш организм электролитами во время физической нагрузки. Однако, те у которых проблемы с почками или страдают артериальной гипертонией, то такой вариант им не подходит.

Не употребляйте газированную воду и фруктовые соки. Содержащаяся в них вода не будет полезна для нашего организма.

Зимой воду пейте теплую. Также можете добавлять в стакан воды дольку лимона или тертый имбирь. Но делать это можно не чаще одного раза в день.