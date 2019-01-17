ТОП-5 продуктов, которые вредят интимной жизни

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Некоторые продукты питания считаются афродизиаками, то есть усиливающими сексуальное влечение. Но также существует еда, которую лучше не употреблять накануне ночи любви.

Сыр, информирует enovosty.com/news.

Кроме того, что молочные продукты снижают либидо, после их употребления у многих людей появляется чувство тяжести в животе, а это все не способствуют расслаблению в интимной обстановке.

Бобовые

Употребление бобовых у разных людей может вызывать разную реакцию. Некоторые после того, как съедят этот продукт, чувствуют прилив энергии, другие ощущают вялость и апатию. Также бобы могут стать причиной метеоризма в животе, поэтому перед сексом лучше отказаться от этого продукта.

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Энергетические напитки

Энерегетики созданы таким образом, что после их употребления у человека происходит резкий скачок энергии. Это происходит благодаря огромному количеству сахара и химических веществ. Однако насколько быстро энергия появится, настолько быстро это ощущение сменится усталостью и апатией.

Брокколи

Эта капуста известна своими полезными свойствами, и никто не спорит, что этот продукт нужно есть как можно чаще. Но перед ночью любви лучше удержаться от употребления брокколи, поскольку этот овощ способствует газообразованию.

Алкоголь

Умеренное количество алкоголя увеличит приток крови к половым органам и немного раскрепостит. Но при большой дозе могут возникнуть серьезные проблемы с поведением и возбуждением.