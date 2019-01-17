Определены продукты, которые должны быть в рационе каждого мужчины

Главная » Последние новости » Здоровье » Определены продукты, которые должны быть в рационе каждого мужчины Определены продукты, которые должны быть в рационе каждого мужчины

Закрыть Отправить

Диетологи бьют тревогу: мужчины начали чаще болеть раком и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

По мнению большинства диетологов, одной из причин ухудшения мужского здоровья является несбалансированное питание, информирует enovosty.com/news.

Специалисты уверены, что большинству представителей сильно пола не помешает обогатить свое меню. Было установлено, что на мужское здоровье очень благотворно влияют морепродукты, так как они являются отличным источником цинка. Помимо этого, этот элемент присутствует и в бобовых культурах, а также говядине.

Хотя бы раз в неделю диетологи призывают мужчин кушать жирные сорта рыбы. Особое внимание следует уделить семге, тунцу, скумбрии и сельди. Эти виды рыб помогают уменьшить уровень холестерина, улучшить состояние простаты и сердечно-сосудистой системы.

Еще одним сверхполезным для мужчин продуктом считают капусту. Очень хорошими свойствами обладает брокколи. Она способна выстраивать защиту от опасных свободных радикалов, провоцирующих рак. Капуста богата на витамин С, калий и бета-каротин.

Читайте: Определены продукты, которые обязательно должны быть в рационе долгожителей

Также диетологи советуют мужчинам чаще употреблять бананы. Этот фрукт богат калием и магнием, а поэтому способен снизить риск возникновения инфаркта.