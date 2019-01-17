Определены продукты, которые должны быть в рационе каждого мужчины

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Здоровье

17.01.2019 г.
20:00Ученые назвали главный признак того, что смерть не за горами
19:30ТОП-5 продуктов, которые вредят интимной жизни
17:07Определены продукты, которые должны быть в рационе каждого мужчины
13:34ТОП-9 советов, как правильно пить воду
12:43Ученые рассказали, как можно быстрее забеременеть
12:31Ученые призывают людей вдвое сократить потребление красного мяса и сахара
16.01.2019 г.
20:00ТОП-3 продукта, из-за которых появляется неприятный запах тела
Все здоровье

Аналитика

17.01.20194

Итоги дня: Исторический документ Рады, рука справедливости Facebook и гордость Украины

Итоги дня: Исторический документ Рады, рука справедливости Facebook и гордость Украины
Рада приняла исторический документ и не поддержала отмену моратория на продажу земли, в президенты подался еще один кандидат, а в Украину возвращаются ...
16.01.2019276

Итоги дня: Укрепление гривны, риски для украинской экономики и санкции против "cолсберийских туристов"

Итоги дня: Укрепление гривны, риски для украинской экономики и санкции против cолсберийских туристов
В Нацбанке пояснили, почему укрепилась гривна и рассказали о трех главных рисках для экономики страны, ЕС согласовал санкции для 4 офицеров ГРУ РФ, а ...
15.01.2019759

Итоги дня: Новый мощный союзник Украины и первый успешный биоэксперимент на Луне

Итоги дня: Новый мощный союзник Украины и первый успешный биоэксперимент на Луне
Председательствующая в Евросоюзе Румыния стала на сторону Украины, украинских моряков оставили под стражей, а на «темной стороне» Луны пророс хлопок, ...

Последние новости

17.01.2019 г.
21:20 Подозреваемого в поджоге здания у Киево-Печерской лавры арестовали
20:40 Некоторые станции метро Киева обустроят для инвалидов
20:00 Ученые назвали главный признак того, что смерть не за горами
20:00 Дело зашло в сакральный тупик: Радзиховский рассказал о контрольном выстреле в голову Путина
19:30 ТОП-5 продуктов, которые вредят интимной жизни
18:13 Рынок нефти дрогнул от прогнозов ОПЕК, - СМИ
17:07 Определены продукты, которые должны быть в рационе каждого мужчины
17:03 "Смерть путинского мифа": Пионтковский нашел оправдание обвалу популярности Путина
16:50 Председатель ОБСЕ "в шоке" от ситуации на Донбассе
16:39 Потап и Настя Каменских подтвердили слухи о совместном уикенде (ФОТО)
16:36 Монетизация субсидий - это не способ заработать деньги, - политолог
16:17 Спасение доверчивых потребителей: Mastercard готовит важные перемены
16:02 Электроэнергия подорожала в два раза. Кого коснутся новые тарифы?
15:55 В аэропорту Борисполь таможенники изъяли 1600 живых щеглов
15:52 Американский журналист рассказал, как украинские киборги остановили Путина
15:48 Недвижимость в Киеве резко дорожает: Почему квадратные метры стали золотыми и что будет дальше?
15:33 Сумма растет: В Украине озвучили долг РФ за Крым
15:15 Биологи предсказали исчезновение кофе
15:06 "Он любит жизнь": Названы главные страхи Путина в случае масштабного наступления в Украине
15:01 США разрабатывает меры противодействия гиперзвуковому оружию РФ и Китая
14:40 "Если бы Майдан смирился, а Янукович остался бы у власти", - Портников
14:28 Специалисты NASA хотят отправить на Титан свой космический аппарат
14:08 Выборы-2019: Еще один кандидат принёс в ЦИК документы
14:06 Рада приняла важный закон по церквям УПЦ МП
13:34 ТОП-9 советов, как правильно пить воду
13:33 Девушка-дайвер «взорвала» Іnstagram своими снимками с хищными рыбами
13:08 Лоббисты Коломойского спекулируют на теме Роттердам+
12:43 Ученые рассказали, как можно быстрее забеременеть
12:31 Ученые призывают людей вдвое сократить потребление красного мяса и сахара
12:22 Третью мировую войну не избежать,- ученые
11:57 В Украину надвигаются крещенские морозы, - синоптик
11:41 Стало известно, как будут платить пенсии в 2019 году
11:11 Епифаний сообщил, когда может состояться его возведение на Киевский престол
11:01 В Украине спрогнозировали курс доллара на ближайший год
10:51 Портников: Деоккупация зависит от краха России
10:38 Bloomberg рассказал, где Трамп и Ким Чен Ын могут встретиться
10:10 Процесс движется к отстранению Путина от власти,- российский эксперт
09:58 Какие планы Путина на Азовское море: появилось тревожное объяснение
09:40 РФ попала в список стран, где преследуют христиан
09:20 Япония выразила протест РФ из-за действий пограничников возле Курил
08:50 Стало известно, когда США начнут выход из ракетного договора
08:08 У Путина появился настоящий соперник в России,- Die Welt
16.01.2019 г.
22:40 Более 30 городов Украины могут оказаться под водой
22:00 В Перу обнаружили странное массовое захоронение
21:20 Первый выращенный на Луне росток не выжил
20:40 Украинские водители будут проходить медосмотр по новым правилам
20:00 ТОП-3 продукта, из-за которых появляется неприятный запах тела
19:57 Ученые рассказали, какая группа крови наделяет человека сверхспособностями
19:32 Стало известно, чем опасны ополаскиватели для рта
19:18 «Призрак» попал на камеру видеонаблюдения (ВИДЕО)
18:47 Выборы-2019: Facebook начал борьбу с политической рекламой кандидатов
18:14 Назвали самые дорогие в мире продукты питания
17:55 Путин мечтает держать Белоруссию на более коротком поводке
17:25 Трамп хочет стать анти-Обамой на Ближнем Востоке,- Financial Time
16:50 В России раскрыли главный приоритет Путина
16:20 В МВФ назвали четыре главных вызова для экономики Украины
16:06 Продление экспортной пошлины на металлолом позволило увеличить объемы выплавки, - СМИ
15:45 Последний русский миф: Так не встают с колен – так теряют способность к прямохождению,- эксперт
15:30 Кремль завез в Донбасс новые виды вооружений,- разведка
15:15 "Укрзализныця" хочет несколько раз повысить тарифы
Все новости »

Определены продукты, которые должны быть в рационе каждого мужчины

Главная » Последние новости » Здоровье » Определены продукты, которые должны быть в рационе каждого мужчины
 
Печать Отправить на почту

 

 

Диетологи бьют тревогу: мужчины начали чаще болеть раком и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

По мнению большинства диетологов, одной из причин ухудшения мужского здоровья является несбалансированное питание, информирует enovosty.com/news.

Специалисты уверены, что большинству представителей сильно пола не помешает обогатить свое меню. Было установлено, что на мужское здоровье очень благотворно влияют морепродукты, так как они являются отличным источником цинка. Помимо этого, этот элемент присутствует и в бобовых культурах, а также говядине.

Хотя бы раз в неделю диетологи призывают мужчин кушать жирные сорта рыбы. Особое внимание следует уделить семге, тунцу, скумбрии и сельди. Эти виды рыб помогают уменьшить уровень холестерина, улучшить состояние простаты и сердечно-сосудистой системы.

Еще одним сверхполезным для мужчин продуктом считают капусту. Очень хорошими свойствами обладает брокколи. Она способна выстраивать защиту от опасных свободных радикалов, провоцирующих рак. Капуста богата на витамин С, калий и бета-каротин.

Читайте: Определены продукты, которые обязательно должны быть в рационе долгожителей

Также диетологи советуют мужчинам чаще употреблять бананы. Этот фрукт богат калием и магнием, а поэтому способен снизить риск возникновения инфаркта.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 1545

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы-2019: Еще один кандидат принёс в ЦИК документы
Выборы-2019: Facebook начал борьбу с политической рекламой кандидатов
Выборы-2019: Богомолец официально подалась в президенты (ФОТО)
Выборы-2019: Еще один кандидат принёс в ЦИК документыВыборы-2019: Facebook начал борьбу с политической рекламой кандидатовВыборы-2019: Богомолец официально подалась в президенты (ФОТО)
Все Выборы

Аналитика

Итоги дня: Исторический документ Рады, рука справедливости Facebook и гордость Украины
Итоги дня: Укрепление гривны, риски для украинской экономики и санкции против "cолсберийских туристов"
Итоги дня: Новый мощный союзник Украины и первый успешный биоэксперимент на Луне
Европа-2019: ультраправый психоз или неолиберальный застой?
Итоги дня: Жесткое давление Москвы на Варфоломея, тучи над «Северным потоком-2» и протестное настроение россиян
Итоги дня: Недооцененная гривна, обещания Гриценко и секс по-новому
Итоги дня: Удар по РФ от Японии, скандал с украинскими олигархами и угрозы Лукашенко
Итоги дня: Наказание за "Северный поток", стена Трампа и темп роста цен
Итоги дня: Новые деньги для Украины, жесткое предложение Климкина и новая область в ПЦУ
Уход янки из Земли Сирийской
Все статьи


Читайте также

Определены продукты, которые обязательно должны быть в рационе долгожителей
 Диетологи определили самый полезный продукт для гипертоников
ТОП-10 признаков, что мужчина будет вам изменять
 Диетологи определили продукты, продлевающие жизнь
Назван популярный продукт, который может вызывать рак
 Стало известно, какие продукты необходимы в рационе зимой
Стало известно, чего хотят мужчины от женщин на самом деле

Армия

Танк Т-64
Снайперская винтовка калибра 12.7 мм Accuracy International AS50 (Великобритания)
Беспилотный летательный аппарат KZO (Германия)
Зенитный ракетный комплекс Red Sky-2 (Израиль)
Вся армия    >>

Персоны

Виктор
ЯНУКОВИЧ
Наталия
КОРОЛЕВСКАЯ
Олег
БАХМАТЮК
Василий
ГРИЦАК
Все персоны    >>

Публикации

Большая стирка с Александром Клименко, Максимом Слуцким и Артуром Золотаревским

Экономист: в этом году к выплатам «МХП» меньше всего претензий



Мнения
Ложь Путина об агрессии России против Украины в Керченском проливе
Андрей Илларионов

Ложь Путина об агрессии России против Украины в Керченском проливе

Заседания международных форумов типа закончившейся "Двадцатки" в Буэнос-Айресе являются закрытыми. Что Путин говорил там на официальных заседаниях и ...
Новости компаний

Удовольствие для вас и вашего кошелька!

85 лет компании Бионорика: ценности «семейного концерна»

Стоимость и инструкция применения препарата Туринабол (Орал)

Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

 