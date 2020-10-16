Украина получит вакцину против Covid-19. Раскрыты детали

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Главные поставщики вакцины в Украину - британская Astrozen и американская Novavax. Она будет либо бесплатна, либо по цене, ниже рыночной

Украина окажется среди приоритетных стран, которые первыми будут получать вакцину против Covid-19. Деталями поделился первый заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует enovosty.com/news.

Во время брифига, который состоялся сегодня, 16 октября, он сообщил о том, что сейчас делается всё возможное ради того, чтобы Украина оказалась в списке стран, которые первыми будут получать вакцину от коронавируса. Украина зашла в рамках механизма COVAX, объединяемом больше 180 стран и который необходим для того, чтобы все страны, независимо от экономического положения, могли получить вакцинировать своё население.

Этим механизмом предусматривается, что 92 страны получат вакцину бесплатно, или же по стоимости, ниже рыночной. Главные поставщики вакцины — британская Astrozen и американская Novavax. Производство и регистрация вакцин будут проходить в Индии – в Институте сывороток.

Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщали о том, что украинцы, имеющие страховку, смогут получить европейскую вакцину.

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