Назвали новые полезные качества красного вина

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Британские ученые доказали, что красное вино положительно действует на работу организма в целом.

Специалисты лондонского Королевского колледжа решили провести эксперимент. Для этого они пригласили более 900 близнецов. Добровольцы должны были употреблять разные спиртные напитки, такие как сидр, пиво, вина, информирует enovosty.com/news.

В ходе эксперимента было доказано, что красное вино положительно влияет на микробиом кишечника. Другие алкогольные напитки не могут этим похвалится.

Эксперты говорят, что красное вино состоит из полифенольных антиоксидантов, которые также содержатся в какао-порошке и зеленом чае, свекле, томатах и ягодах. Кроме этого, вино богатое на такое вещество, как ресвератрол. Он является природным антиоксидантом, который можно добыть из кожуры и косточек синего винограда. Ресвератрол помогает бороться с депрессией и тревожным состоянием.