Назвали 3 лучших народных способа избавиться от перхоти
Ученые определили три способа, которые избавят вас от проблем с перхотью.
Эти народные способы считаются самыми безопасными. Но не нужно исключать тот факт, что на некоторые компоненты может проявится аллергическая реакция, особенно у тех, кто страдает аллергией, информирует enovosty.com/news.
Первое средство
Отварите корень лопуха. Для этого нужно его мелко порезать и залить водой. Поставить на маленький огонь на 10 мин.
Второе средство
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Для этого отвара вам также понадобится корень лопуха и календула. Возьмите две ложки цветов календулы и 1 столовую ложку лопуха залейте литром кипятка и полчаса прокипятите на маленьком огне.
Третье средство
Также в борьбе с перхотью поможет и обычная ромашка. Здесь нужно 2 столовые ложки ромашки залить одним стаканом кипятка, настоять в течение суток и процедить.
Эти отвары можно использовать как ополаскиватели для волос или отдельные маски.