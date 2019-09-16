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Назвали 3 лучших народных способа избавиться от перхоти

Главная » Последние новости » Здоровье » Назвали 3 лучших народных способа избавиться от перхоти
 
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Ученые определили три способа, которые избавят вас от проблем с перхотью.

Эти народные способы считаются самыми безопасными. Но не нужно исключать тот факт, что на некоторые компоненты может проявится аллергическая реакция, особенно у тех, кто страдает аллергией, информирует enovosty.com/news.

Первое средство

Отварите корень лопуха. Для этого нужно его мелко порезать и залить водой. Поставить на маленький огонь на 10 мин.

Второе средство

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Для этого отвара вам также понадобится корень лопуха и календула. Возьмите две ложки цветов календулы и 1 столовую ложку лопуха залейте литром кипятка и полчаса прокипятите на маленьком огне.

Третье средство

Также в борьбе с перхотью поможет и обычная ромашка. Здесь нужно 2 столовые ложки ромашки залить одним стаканом кипятка, настоять в течение суток и процедить.

Эти отвары можно использовать как ополаскиватели для волос или отдельные маски.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 151

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